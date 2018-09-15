Giresun’da PKK’lıların telsiz konuşmaları da ortaya çıktı

B\u00f6lgede ter\u00f6r unsurlar\u0131na kar\u015f\u0131 arama tarama ve pusu faaliyeti y\u00fcr\u00fcten timler termal kameralar ve \u2018Kobra\u2019 diye tabir edilen z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lar ile b\u00f6lgeyi didik didik tar\u0131yor.\r\n\r\n,JOPER, J\u00d6H, P\u00d6H ve istihbarat unsurlar\u0131 b\u00f6lgede adeta ku\u015f u\u00e7urtmazken b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensuplar\u0131n\u0131n son telsiz kestirmeleri de al\u0131nd\u0131. ,Giresun k\u0131rsal\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019ya y\u00f6nelik operasyonlar s\u00fcr\u00fcyor.,Giresun \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ba\u011fl\u0131 \u00d6zel Harekat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc timleri de s\u0131cak b\u00f6lgede asker ile omuz omuza ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019ya kar\u015f\u0131 m\u00fccadele veriyor. ,., Son olarak Giresun'un Ya\u011fl\u0131dere il\u00e7esinde b\u00f6lgeye yeni giren ter\u00f6rist grubun sorumlusunun \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinin ard\u0131ndan operasyonlar Giresun\u2019un Ya\u011fl\u0131dere il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda takviye birliklerinde kat\u0131lmas\u0131yla devam ediyor.\r\n\r\n,JOPER timleri ile girdikleri \u00e7at\u0131\u015fma sonras\u0131 grup sorumlular\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesiyle \u015foka giren PKK\u2019l\u0131lar telsizdeki konu\u015fmalar\u0131 da dikkat \u00e7ekti. ,Telsiz kestirmesinde, "Biranda kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131lar, ne oldu\u011funu anlamad\u0131k ayakkab\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 dahi giyemeden ka\u00e7t\u0131k, Ciyager de \u00f6ld\u00fc" dedikleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Giresun grup sorumlusu \u2018\u00c7iyager\u2019 kod adl\u0131 ter\u00f6rist Serdar Bekmez\u2019in Ya\u011fl\u0131dere k\u0131rsal\u0131nda \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinin ard\u0131ndan \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) s\u0131cak b\u00f6lgeye girerek Polis \u00d6zel Harekat (P\u00d6H) timlerinin b\u00f6lgedeki operasyonlar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.