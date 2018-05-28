Giresun'da teröristlerle sıcak çatışma

Giresun'un G\u00fcce il\u00e7esinde bug\u00fcn ak\u015fam saatlerinde bir grup ter\u00f6rist ile g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri aras\u0131nda s\u0131cak \u00e7at\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, il\u00e7enin Giyimli mahallesine ba\u011fl\u0131 \u015eaban Kalesi mevkiinde J\u00d6AK Timleri ile bir grup ter\u00f6rist aras\u0131nda s\u0131cak \u00e7at\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131.,Yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saat s\u00fcren \u00e7at\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan ter\u00f6rist grup havan\u0131n kararmas\u0131 ile b\u00f6lgeden uzakla\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken timler ter\u00f6rist grubu takibe ald\u0131. ,\u00c7at\u0131\u015fman\u0131n il\u00e7e merkezine 3-4 km mesafede meydana geldi\u011fi \u00f6\u011frenilirken, b\u00f6lgede operasyonlar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ve ter\u00f6rist grubu takip i\u00e7in b\u00f6lgeye takviye ekip sevk edildi\u011fi kaydedildi.,\u00d6te yandan G\u00fcce \u0130l\u00e7e Jandarma Karakolu'na 26 Eyl\u00fcl 2015 tarihinde taciz ate\u015fi a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f ve a\u00e7\u0131lan ate\u015f sonucu seken kur\u015funlardan karakola 100 metre uzakl\u0131ktaki bir okulun bah\u00e7esinde yap\u0131lan d\u00fc\u011f\u00fcne kat\u0131lan 4 vatanda\u015f hafif \u015fekilde yaralanm\u0131\u015ft\u0131. , Ter\u00f6ristlerin yine il\u00e7e merkezine y\u00f6nelik bir sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda olduklar\u0131 ancak b\u00f6lgede bir s\u00fcredir g\u00f6rev yapan J\u00d6AK Timleri'nin buna f\u0131rsat vermedi\u011fi bildirildi.,