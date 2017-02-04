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Giresun yaylalarından kartpostallık görüntüler
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Euro 2016
Giresun yaylalarından kartpostallık görüntüler
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Giresun’da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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