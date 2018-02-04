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Türkiye Gazetesi

Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin istifa etti

Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin istifa etti
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Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin istifa etti

Spor Toto 1. Lig 20. hafta müsabakasında İstanbulspor’a son saniyelerde yediği gölle mağlup olan Giresunspor'da Teknik Direktör Metin Diyadin, sorumluluğu dahilinde gereğini yapacağını söyledi.Maçın ardından değerlendirme toplantısında, futbolculara soyunma odasında kararını söylediğini ve başkan ile de bir araya gelerek gereğini yapacağını ifade eden Diyadin, “Ben bir şey üzecek ya da zorlayacak davranış içinde bulunmam kendime yakıştığı yerde noktalarım” dedi.

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