Giuliano'dan sonra onlar da gidiyor...

Giuliano'nun transferi i\u00e7in Suudi Arabistan'\u0131n Al Nassr tak\u0131m\u0131yla anla\u015fmaya varan Fenerbah\u00e7e'de hareketlilik bitmiyor. ,Bu anla\u015fmayla, Suudi Arabistan kaynakl\u0131 haberlere g\u00f6re Fenerbah\u00e7e'nin kasas\u0131na 11 milyon Euro girecek. ,B\u00f6ylece, Fernandao ile birlikte iki futbolcunun sat\u0131\u015f\u0131ndan elde edece\u011fi yakla\u015f\u0131k 13.5 milyon Euro ile UEFA kriterleri gere\u011fi al-sat dengesinde art\u0131ya ge\u00e7en sar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fcn yapaca\u011f\u0131 transferler konusunda eli rahatlad\u0131.,Fenerbah\u00e7e'de Giuliano'nun ard\u0131ndan iki isimle daha yollar\u0131n ayr\u0131lmas\u0131 bekleniyor. ,Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n ard\u0131ndan tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131 beklenen iki isim Valbuena ve Dirar... ,Aykut Kocaman d\u00f6neminden beri ilk 11'de de ba\u015flasa yedek de kalsa tart\u0131\u015f\u0131lan Valbuena'n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra trib\u00fcnlerle y\u0131ld\u0131z\u0131 bar\u0131\u015fmayan Dirar i\u00e7in sportif direkt\u00f6r Damien Comolli'nin g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131\u011f\u0131 ve bu iki oyuncunun tak\u0131mdan ayr\u0131lma ihtimalinin de hayli y\u00fcksek oldu\u011fu ifade edildi. ,Valbuena ve Dirar i\u00e7in rota yine Arap yar\u0131madas\u0131...,Y\u00f6netim cephesinde bu geli\u015fmeler olurken, Valbuena'n\u0131n Fenerbah\u00e7e'den ayr\u0131lmaya so\u011fuk bakt\u0131\u011f\u0131 ve \u0130stanbul'da mutlu oldu\u011funu s\u00f6yledi\u011fi vurguland\u0131., Ancak teknik direkt\u00f6r Cocu'nun da art\u0131k ilk 11'de d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi Frans\u0131z futbolcuyu ikna etmek i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. Nabil Dirar'\u0131n ise Valbuena kadar sorun \u00e7\u0131karmayacak bir tav\u0131r sergiledi\u011fi ifade edildi.