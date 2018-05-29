Giysileri tutuşan işçiler kendilerini dışarı attı

Tokat'\u0131n Erbaa il\u00e7esinde elektrik trafosunda ya\u015fanan patlaman\u0131n ard\u0131ndan giysileri tutu\u015fan i\u015f\u00e7iler kendilerini binadan g\u00fc\u00e7l\u00fckle d\u0131\u015far\u0131 att\u0131.,Olay, saat 11.30 s\u0131ralar\u0131nda Cumhuriyet Mahallesi \u0130stiklal Caddesi \u00fczerinde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. ,\u00c7aml\u0131bel Elektrik Da\u011f\u0131t\u0131m A.\u015e (\u00c7EDA\u015e) personeli Aykut Taha Acar (32) ve G\u00f6khan G\u00fcl (31) elektrik trafosuna bak\u0131m yapmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada trafoda hen\u00fcz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. ,Patlama sebebiyle giysileri tutu\u015fan i\u015f\u00e7iler kendilerini binadan g\u00fc\u00e7l\u00fckle d\u0131\u015far\u0131 att\u0131. ,Bu s\u0131rada trafoda ikinci bir patlama daha oldu.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131yla tutu\u015fan giysileri s\u00f6nd\u00fcr\u00fclen i\u015f\u00e7iler daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131larak tedaviye al\u0131nd\u0131. ,\u0130\u015f\u00e7ilerin sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,\u0130tfaiye ekipleri binadaki elektri\u011fin kesilmesinin ard\u0131ndan i\u00e7eriye girerek ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131. ,Erbaa Kaymakam\u0131 B\u00fclent Karacan ve Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Y\u0131ld\u0131r\u0131m da b\u00f6lgeye gelerek olayla ilgili bilgi ald\u0131. ,Patlaman\u0131n sebebi ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.