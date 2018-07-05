Gizem Özdilli'den Şener Özbayraklı paylaşımı!

Manken Gizem \u00d6zdilli, Instagram hesab\u0131ndan Fenerbah\u00e7eli futbolcu \u015eener \u00d6zbayrakl\u0131'n\u0131n mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.,Gizem \u00d6zdilli, kendisine Instagram \u00fczerinden "Merhaba nas\u0131ls\u0131n?" \u015feklinde mesaj atan \u015eener \u00d6zbayrakl\u0131'ya verdi\u011fi"40 y\u0131ll\u0131k arkada\u015f\u0131mm\u0131\u015f gibi ne oluyor?" cevab\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan yay\u0131nlayarak Fenerbah\u00e7eli futbolcuyu if\u015fa etti.,Gizem \u00d6zdilli, ge\u00e7ti\u011fimiz nisan ay\u0131nda verdi\u011fi r\u00f6portajda, "Art\u0131k erkeklere g\u00fcvenmiyorum ve onlar\u0131 k\u0131z karde\u015fim gibi g\u00f6r\u00fcyorum" demi\u015fti.,.,Gizem \u00d6zdilli daha sonra sosyal medya hesab\u0131nda yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 mesajla, "Arkadaslar Sener bey mesajin kendisinden gelmedigini ve ozrunu iletti ..ben de Fenerbahce camiasi ve kendisini uzduysem ozur dilerim..sevgiler" ifadelerini kulland\u0131.,Bir d\u00f6nem podyumlar\u0131n en aran\u0131lan modellerinden olan Gizem \u00d6zdilli, Instagram hesab\u0131ndan Fenerbah\u00e7eli futbolcu \u015eener \u00d6zbayrakl\u0131'n\u0131n mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.