Gizemli kızla ilgili sır perdesi devam ediyor

Ulu Mezarl\u0131k`ta bir kabrin ba\u015f\u0131na gelerek a\u011flayan gen\u00e7 k\u0131z\u0131 bulmak i\u00e7in \u00c7orum Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc geni\u015f \u00e7apl\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. D\u00fcn gece polis ekipleri gizemli k\u0131z\u0131 bulmak i\u00e7in mezarl\u0131kta arama yapt\u0131. \r\n,Ak\u015fam saatlerinden itibaren Ulu Mezarl\u0131\u011f\u0131n bulundu\u011fu H\u0131d\u0131rl\u0131k Caddesi ve ara sokaklar emniyet \u015feridi \u00e7eken polis ekipleri mezarl\u0131k \u00e7evresini yaya ve ara\u00e7 trafi\u011fine kapat\u0131rken, t\u00fcm giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flara ile mezarl\u0131k i\u00e7erisine ekipler yerle\u015ftirildi. ,Ge\u00e7 saatlere kadar s\u00fcren aramalardan yine sonu\u00e7 alamayan polis ekipleri mezarl\u0131\u011f\u0131n her taraf\u0131n\u0131 didik didik arad\u0131. ,Esrarengiz olay\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fclmesi i\u00e7in emniyet g\u00fc\u00e7leri aral\u0131ks\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken vatanda\u015flarda \u00e7al\u0131\u015fmalar ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 andan itibaren Ulu Mezarl\u0131\u011fa ak\u0131n etti. ,Mezarl\u0131\u011f\u0131n giri\u015f ve etraf\u0131nda toplanan vatanda\u015flar \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 merakl\u0131 g\u00f6zlerle izledi. Baz\u0131 vatanda\u015flar \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 cep telefonlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken baz\u0131lar\u0131 da ellerine ald\u0131klar\u0131 \u00e7ekirdekleri \u00e7itleyerek olup bitenleri seyretti. ,Polis ekipleri mezarl\u0131kta ara\u015ft\u0131rma yaparken bir grubun Ulu Mezarl\u0131\u011f\u0131n arka taraf\u0131ndan bulunan duvara merdiven dayayarak i\u00e7eriye atlamaya \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 hareketli anlar\u0131n ya\u015fanmas\u0131na neden oldu. Gruba m\u00fcdahale eden polis ekipleri b\u00f6lgeye toplanan merakl\u0131 vatanda\u015flar\u0131 olay yerinden uzakla\u015ft\u0131rd\u0131. ,Esrarengiz olay\u0131n ard\u0131ndan mezarl\u0131ktaki g\u00f6revliler, k\u0131z\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen mezar\u0131n \u00fczerine not b\u0131rakt\u0131. "Her gece oraya gelip neden a\u011fl\u0131yorsun, derdin ne? Yard\u0131mc\u0131 olal\u0131m, bize not b\u0131rak" ifadelerinin bulundu\u011fu notun yan\u0131na ayr\u0131ca not ka\u011f\u0131tlar\u0131 ve bir kalem b\u0131rak\u0131ld\u0131. ,Ancak d\u00fcn gece yine g\u00f6r\u00fclen k\u0131z nota kar\u015f\u0131l\u0131k vermedi. Bug\u00fcn gen\u00e7 k\u0131z\u0131n a\u011flad\u0131\u011f\u0131 belirtilen mezar\u0131n yak\u0131n\u0131na b\u00f6lgeyi tamamen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen gece g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fc bir adet g\u00fcvenlik kameras\u0131 tak\u0131ld\u0131. \r\n