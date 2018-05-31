Gizli ittifak deşifre oldu! İşte CHP ve HDP’nin İstanbul oyunu...

T\u00fcrkiye gazetesi yazar\u0131 Batuhan Ya\u015far, bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda CHP ve HDP aras\u0131ndaki gizli ittifaka dikkat \u00e7ekti. \u0130\u015fte o yaz\u0131...\r\n,"Cemil Bay\u0131k 1 ay \u00f6nce yay\u0131nlanan videosunda CHP\u2019ye g\u00f6z k\u0131rpm\u0131\u015ft\u0131.. Yekten PKK\u2019n\u0131n CHP\u2019ye destek verece\u011fini s\u00f6yledi.. Ard\u0131ndan HDP ve CHP\u2019den dikkat \u00e7eken ad\u0131mlar geldi: -HDP ikinci turda Muharrem \u0130nce\u2019yi destekleyece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.. -Cemil Bay\u0131k bir daha konu\u015ftu ve direkt Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na seslendi: \u201cHDP baraj alt\u0131nda b\u0131rak\u0131lmamal\u0131..\u201d -Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu pas\u0131 ald\u0131 ve \u201cBiz HDP\u2019yi TBMM \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda g\u00f6rmek isteriz\u201d dedi.."\r\n,"Olaylar pe\u015f pe\u015fe gelince bir anlam ifade ediyor.. \u015eimdi gelin par\u00e7alar\u0131 beraberce birle\u015ftirelim.. Bakal\u0131m kar\u015f\u0131m\u0131za nas\u0131l bir resim \u00e7\u0131kacak? HDP milletvekili adaylar\u0131n\u0131 en son a\u00e7\u0131klayan parti oldu.. Niye? CHP\u2019yi bekledi \u00e7\u00fcnk\u00fc..","CHP-HDP i\u015f birli\u011fini FET\u00d6 de istiyor.. Sosyal medyadan tam destek veriyor.. -Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imleri 2. tura kals\u0131n.. -HDP baraj\u0131 a\u015farak Meclis\u2019e girebilsin.. Bu genel \u00e7er\u00e7eve de\u015fifre de oldu zaten.. Ama sahada olanlara bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman foto\u011fraf daha net.. Hat\u0131rlay\u0131n Kandil son ana kadar Selahattin Demirta\u015f\u2019a onay vermedi.. CHP ile Saadet aras\u0131ndaki \u00e7at\u0131 aday g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin sonu\u00e7lanmas\u0131n\u0131 bekledi \u00e7\u00fcnk\u00fc.. Hemen \u00f6nemli kulis bilgisi aktaral\u0131m: \u00c7at\u0131 i\u015fi olumlu sonu\u00e7lansayd\u0131 HDP Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131 aday g\u00f6stermeyecekti.. Kandil ba\u015f\u0131ndan beri hep zay\u0131f aday istedi.. Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131n g\u00fc\u00e7lenmesinden rahats\u0131zlar.. Siyasi \u00e7\u00f6z\u00fcm istemedikleri i\u00e7in, talimatlara harfiyen uyan pasif birini arad\u0131lar..","HDP, CHP\u2019nin ard\u0131ndan listelerini a\u00e7\u0131klad\u0131.. \u0130stanbul 1, 2 ve 3. b\u00f6lgedeki aday profili ve s\u0131ralama asl\u0131nda her \u015feyi anlat\u0131yor: -HDP, CHP\u2019nin g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011fu yerlere zay\u0131f adaylar\u0131 yerle\u015ftirmi\u015f.. -Ayn\u0131s\u0131n\u0131 CHP\u2019nin de tersten yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz.. -CHP \u2018marjinal sol\u2019u da HDP\u2019ye y\u00f6nlendiriyor..","15 vekil \u0130Y\u0130 Partiye g\u00f6nderilmi\u015fti.. Benzeri HDP i\u00e7in yap\u0131l\u0131yor: 1-Oy ge\u00e7i\u015fkenli\u011fi i\u00e7in \u0130stanbul ana \u00fcs olarak belirlendi.. 2-CHP, HDP\u2019yi \u0130stanbul\u2019dan besleyecek.. 3-CHP \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u201cHDP ile yak\u0131n \u00e7al\u0131\u015f\u0131n\u201d talimat\u0131 verildi.. 4-CHP, HDP\u2019nin baraj\u0131 a\u015fmas\u0131 i\u00e7in \u0130stanbul\u2019da b\u00fct\u00fcn kozlar\u0131n\u0131 oynayacak..","Son 5 ayda 102 ki\u015fi teslim oldu.. Giderek zay\u0131fl\u0131yor.. PKK\u2019n\u0131n ne o eski propaganda g\u00fcc\u00fc kald\u0131.. Ne de kitlelere y\u00f6nelik manip\u00fclasyon etkisi.. 7 Haziran\u2019da \u00e7\u0131kan sonu\u00e7lar\u0131 hat\u0131rlay\u0131n.. Silah zoruyla, tehditle kulland\u0131r\u0131lan oylar.. B\u00fct\u00fcn sand\u0131klarda HDP full \u00e7ekmi\u015fti.. FET\u00d6 ABD\u2019den bast\u0131r\u0131yor: \u201cEylem yap\u0131n.. Nerede canl\u0131 bombalar\u0131n\u0131z?\u201d FET\u00d6 bast\u0131r\u0131yor bast\u0131rmas\u0131na da.. PKK\u2019n\u0131n k\u0131p\u0131rdayacak g\u00fcc\u00fc kalmad\u0131.. Zap ve Hakurk da tutuldu.. Kandil\u2019le Hakk\u00e2ri aras\u0131na yeni bir set \u00e7ekildi..","K\u0131saca AK Parti\u2019den de bahsedelim.. 2002 ruhu yakalanmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.. Te\u015fkilatlar yenilendi ve tam kadro alanlarda.. Cumhurba\u015fkan\u0131 sahaya ge\u00e7 indi.. \u2018Ge\u00e7 indi\u2019 derken zaten ocaktan beri sahadayd\u0131.. Mitinglerde konu\u015ftu, a\u00e7\u0131l\u0131\u015flar yapt\u0131, parti kongrelerine kat\u0131ld\u0131.. Erzurum, Bal\u0131kesir ve Tekirda\u011f moralleri y\u00fckseltti.. Sahadaki ilgi, co\u015fku ve kalabal\u0131k Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 memnun etti.. Dolar manip\u00fclasyonunu da T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fcndeminden \u00e7\u0131kartt\u0131.. 5 TL s\u0131n\u0131r\u0131na dayanmas\u0131 moralleri bozmu\u015ftu.. Tehlike daha fazla b\u00fcy\u00fcmeden savu\u015fturulmu\u015f oldu.. Paniklemeden s\u00fcre\u00e7 \u00e7ok iyi y\u00f6netildi.. Y\u0131llar\u0131n tecr\u00fcbesi ve so\u011fukkanl\u0131 ad\u0131mlarla manip\u00fclatif hareketler bir bir savu\u015fturuldu.. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan kararl\u0131l\u0131kla ve emin ad\u0131mlarla hedefine y\u00fcr\u00fcyor.. Ama as\u0131l merak edilen CHP\u2019nin ne yapaca\u011f\u0131.. HDP ve \u0130Y\u0130 Partiye y\u00f6nlendirilen oylar nas\u0131l sonu\u00e7lar do\u011furacak? CHP, ona buna baraj\u0131 a\u015ft\u0131ray\u0131m derken sak\u0131n\u2026"