Gmail hesabı olanlar dikkat!

Arama motoru Google, Gmail kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 ilgilendiren bir g\u00fcncelleme yapt\u0131. ,Android telefonlar i\u00e7in yay\u0131nlanan g\u00fcncelleme beraberinde kullan\u0131c\u0131lar\u0131n fazlas\u0131yla i\u015fine yarayacak bir \u00f6zelli\u011fi getiriyor.\r\n,Gmail uygulamas\u0131, bir s\u00fcredir kayd\u0131rma hareketlerini destekliyordu; ancak sunulan se\u00e7enekler olduk\u00e7a s\u0131n\u0131rl\u0131yd\u0131. Uygulamada \u2018Okundu\/Okunmad\u0131\u2019 olarak i\u015faretleme veya \u2018Ar\u015fivleme\/Silme\u2019 gibi se\u00e7enekler vard\u0131.,Gmail 8.5.20 s\u00fcr\u00fcm\u00fc ile Google, kullan\u0131c\u0131lara, sola veya sa\u011fa do\u011fru kayd\u0131rma yaparken kayd\u0131rma hareketinin ne i\u015fe yarayaca\u011f\u0131n\u0131 se\u00e7mek i\u00e7in be\u015f farkl\u0131 se\u00e7enek sunmaya ba\u015flad\u0131.,G\u00fcncelleme ile sola ve sa\u011fa kayd\u0131rma hareketlerini \u00f6zelle\u015ftirmek m\u00fcmk\u00fcn. ,Bu \u00f6zelle\u015ftirmeler \u015f\u00f6yle; \u2018ar\u015fivleme, silme, okundu\/okunmad\u0131 olarak i\u015faretleme, ta\u015f\u0131ma ve sessize alma.