Gmail kullanıcılarının yüzde 90'ı tehlikede!

Gmail kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n y\u00fczde 90'\u0131 tehlikede!,G\u00fcn\u00fcm\u00fczde neredeyse t\u00fcm pop\u00fcler dijital servisler taraf\u0131ndan bir se\u00e7enek olarak sunulan 'iki ad\u0131ml\u0131 do\u011frulama' (ya da iki a\u015famal\u0131 giri\u015f), kullan\u0131c\u0131 hesaplar\u0131na giri\u015f yapmak i\u00e7in kay\u0131tl\u0131 telefon numaras\u0131na g\u00f6nderilen \u015fifrenin girilmesini zorunlu k\u0131l\u0131yor.,Usenix Enigma 2018 g\u00fcvenlik konferans\u0131nda sahneye \u00e7\u0131kan Google m\u00fchendisi Grzegorz Milka, Gmail kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n y\u00fczde 90 gibi dev bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn iki ad\u0131ml\u0131 do\u011frulama \u00f6zelli\u011fini kullanmad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Milka'ya g\u00f6re \u00f6zelli\u011fi kullanan y\u00fczde 10'luk kesim ise ilk etapta SMS'le g\u00f6nderilen \u015fifreyi nas\u0131l kullanacaklar\u0131 konusunda kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131lar.,Google'\u0131n iki a\u015famal\u0131 do\u011frulamay\u0131 neden zorunlu hale getirmedi\u011fi soruldu\u011funda, "Bu insanlar\u0131 ekstra g\u00fcvenlik kullanmaya zorlarsak ne kadar\u0131n\u0131n servislerimizi terk edece\u011fiyle alakal\u0131. Yan\u0131t kullan\u0131labilirlik." dedi.,Habert\u00fcrk'e g\u00f6re kimi ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, kullan\u0131c\u0131 hesaplar\u0131na izinsiz giri\u015flerin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7en bu \u00f6zelli\u011fin kullan\u0131lmama sebebinin g\u00fcvensizlik olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. Sophos isimli dijital g\u00fcvenlik \u015firketinin 2016 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi bir ankete g\u00f6re, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 15'i iki a\u015famal\u0131 do\u011frulamaya g\u00fcvenmediklerini belirtti. Bunun sebebi ise SMS tabanl\u0131 bu servisin telefonun uzaktan ya da fiziksel olarak ele ge\u00e7irilmesi sonucunda b\u00fcy\u00fck sorunlara sebep olabilecek olmas\u0131.