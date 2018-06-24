Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti

G\u00f6k bilimciler, G\u00fcne\u015f Sistemi d\u0131\u015f\u0131nda 80 \u00f6te gezegen ke\u015ffetti.\r\n,Massachusetts Teknoloji Enstit\u00fcs\u00fc'n\u00fcn (MIT) internet sitesinde yer alan haberde, astronomlar\u0131n, ABD Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu ile 50 bin civar\u0131nda y\u0131ld\u0131z\u0131 inceledi\u011fi ve 80 \u00f6te gezegen ke\u015ffetti\u011fi belirtildi.\r\n,Gezegenlerden en parlak olan\u0131, HD 73344 ismi verilen y\u0131ld\u0131z\u0131n y\u00f6r\u00fcngesinde dolan\u0131yor. Bu gezegenin, D\u00fcnya'n\u0131n k\u00fctlesinin 10 kat\u0131 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ve D\u00fcnya'dan 2,5 kat daha b\u00fcy\u00fck oldu\u011fu kaydedildi.\r\n,MIT'den Ian Crossfield, \u00f6te gezegenin, Uran\u00fcs ya da Nept\u00fcn'\u00fcn daha k\u00fc\u00e7\u00fck ve daha s\u0131cak versiyonu olarak d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclebilece\u011fini ifade etti.\r\n,Ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131 "The Astronomical Journal" dergisinde yay\u0131mland\u0131.