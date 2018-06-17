Gökçek'ten dikkat çeken Yenikapı mesajı

AK Parti'nin \u0130stanbul Yenikap\u0131'daki mitinginde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan konu\u015furken, Ankara eski B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek'ten dikkat \u00e7eken bir mesaj geldi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, AK Parti'nin \u0130stanbul Yenikap\u0131'daki mitinginde konu\u015furken Melih G\u00f6k\u00e7ek'ten dikkat \u00e7eken bir mesaj geldi. \r\n\r\n,\u0130stanbul, bug\u00fcn AK Parti'nin Yenikap\u0131'da d\u00fczenledi\u011fi dev miting ile bir araya geldi.\r\n\r\n,Mitinge \u00e7evre illerden de gelenler oldu.\r\n\r\n,T\u00fcrk bayraklar\u0131 ve AK Parti bayraklar\u0131n\u0131n oldu\u011fu dev mitinge Ba\u015fbakan da kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n mitinge konu\u015ftu\u011fu s\u0131rada Ankara eski B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 G\u00f6k\u00e7ek, \u015fahsi Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden bir payla\u015f\u0131mda bulundu.\r\n\r\n,Melih G\u00f6k\u00e7ek, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda "Bu \u00f6z g\u00fcven de\u011fil... \r\n,Bu inanc\u0131na sad\u0131k dava adamlar\u0131na g\u00fcven... ,\u00c7\u00fcnk\u00fc o insanlar Yenikap\u0131'ya mitinge de\u011fil, g\u00f6revlerine ko\u015fuyorlar... ,Helal olsun sana \u0130stanbul... Gelmi\u015f alan\u0131 doldurm\u0131\u015f ama hala geliyorlar... Titretiyorsun \u0130stanbul..." s\u00f6zlerine yer verdi.\r\n,G\u00f6k\u00e7ek'in bu tweetinin alt\u0131na y\u00fczlerce yorum ile retweet ve binlerce be\u011feni ya\u011fd\u0131.,G\u00f6k\u00e7ek, "Helal olsun sana \u0130stanbul...Titretiyorsun \u0130stanbul..." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n