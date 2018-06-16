Gökyüzünden mücevher yağdı.

G\u00f6ky\u00fcz\u00fcnden m\u00fccevher ya\u011fd\u0131.,Halk b\u00fcy\u00fck bir \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131.,Kilauea Yanarda\u011f\u0131\u2019nda meydana gelen patlamalar sonucu g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnden ye\u015fil renkli \u201colivin\u201d ta\u015flar\u0131 ya\u011fd\u0131.\r\n\r\n, \u201cOlivin\u201cin de\u011ferli \u201cperidot\u201d \u00e7e\u015fidi, T\u00fcrkiye\u2019de \u201cy\u0131lan ta\u015f\u0131\u201d ya da \u201czebercet\u201d ismiyle biliniyor,Do\u011fal g\u00fczellikleriyle d\u00fcnyan\u0131n tatil cennetlerinden biri olarak \u00f6ne \u00e7\u0131kan Hawaii adalar\u0131ndaki Kilauea yanarda\u011f\u0131, 3 May\u0131s'tan beri ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi patlamalar, p\u00fcsk\u00fcrmeler ve lav ak\u0131nt\u0131lar\u0131yla 600 evi yok edip, binlerce ki\u015finin tahliyesine neden olsa da g\u00f6renlerin hayrete d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc manzaralar\u0131n ya\u015fanmas\u0131na neden oldu.,Yanarda\u011fdaki patlamalar nedeniyle \u00f6zellikle sosyal medyada binlerce kez payla\u015f\u0131lan ilgi \u00e7ekici g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ise g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnden ya\u011fan ye\u015fil ta\u015flar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kareler oldu.,Yanarda\u011f\u0131n patlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7evreye ya\u011fan k\u00fcl p\u00fcsk\u00fcrt\u00fclerini irdeleyen b\u00f6lge sakinleri, ta\u015fla\u015fm\u0131\u015f lavlar\u0131n aras\u0131nda ye\u015fil renkli, \u015feffaf ve minik par\u00e7alara rastlad\u0131.\r\n\r\nKum ve topra\u011f\u0131n i\u00e7indeki ye\u015fil tanelerin ve uzaktan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ye\u015fil bir tona b\u00fcr\u00fcnen kumsallar\u0131n foto\u011fraflar\u0131 sosyal medyada payla\u015f\u0131ld\u0131.,Duruma a\u00e7\u0131klama getiren jeologlar, s\u00f6z konusu ye\u015fil ta\u015flar\u0131n, zeytin ye\u015fili rengi dolay\u0131s\u0131yla 'olivin' ismiyle an\u0131lan bir mineral oldu\u011funu anlatt\u0131. ABD Jeolojik G\u00f6zlem Merkezi'nden Wendy Stovall, kuvvetli patlamalar\u0131n etkisiyle yerden metrelerce y\u00fckse\u011fe f\u0131rlayan ye\u015fil ta\u015flar\u0131n Kilauea'dan \u00e7ok uzaklara d\u00fc\u015febilece\u011fini vurgulad\u0131.,Magmada en erken etapta olu\u015ftan ta\u015flardan biri oldu\u011fu i\u00e7in 'olivin'lerin s\u0131k ve kat\u0131 bi\u00e7imde g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten uzmanlar, g\u00f6ze ho\u015f gelen bu ta\u015flar\u0131n kayda de\u011fer bir k\u0131ymete sahip olan\u0131na ise 'peridot' isminin verildi\u011fini aktard\u0131. 'Olivin' mineralinin bir \u00e7e\u015fidi olan 'peridot', kimi b\u00f6lgelerde 'sar\u0131 yakut', T\u00fcrkiye'de ise 'y\u0131lan ta\u015f\u0131' ya da 'zebercet' ismiyle an\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n'Olivin' mineralinin kalp, pankreas, dalak ve ci\u011fer \u00fczerinde olumlu etkisinin bulundu\u011funa, bedeni temizledi\u011fine, zihin dengesini sa\u011flad\u0131\u011f\u0131na ve kayg\u0131y\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne dair inan\u0131\u015flar bulunmakta. Hawaii mitolojisinde de 'olivin'in bir \u00e7e\u015fidi olan 'perido'tun, ate\u015f tanr\u0131\u00e7as\u0131 Pele'nin g\u00f6zya\u015flar\u0131 oldu\u011funa inan\u0131l\u0131rd\u0131.\r\n\r\n\r\n