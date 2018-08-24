Gölde boğulan gencin yakınları yıkıldı

Ya\u015far G\u00fcd\u00fcc\u00fc (22) akrabalar\u0131yla gezmek i\u00e7in \u00c7ukrova il\u00e7esi Beyazevler Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Bulvar\u0131'na geldi. ,G\u00fcd\u00fcc\u00fc, bir s\u00fcre burada gezdikten sonra serinlemek i\u00e7in Seyhan Baraj G\u00f6l\u00fcne girdi., G\u00f6lde y\u00fczen gen\u00e7 birden bat\u0131p \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131, ard\u0131ndan da g\u00f6zden kayboldu.\r\n\r\n ,Bunun \u00fczerine g\u00f6lde y\u00fczenler genci kurtarmak istedi ancak bir t\u00fcrl\u00fc \u00e7\u0131kartamad\u0131., Vatanda\u015flar\u0131n 155'e haber vermesi \u00fczerine olay yerine dalg\u0131\u00e7 polisler sevk edildi. ,G\u00f6le giren polisler k\u0131sa s\u00fcrede genci \u00e7\u0131kard\u0131. Ambulansa al\u0131nan gence burada oksijen verilip kalp masaj\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,Bu arada ambulans\u0131n yan\u0131na gelen gencin yak\u0131nlar\u0131 ise g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu., Ambulans yan\u0131nda diz \u00e7\u00f6ken bir yak\u0131n\u0131 a\u011flayan yak\u0131nana "A\u011flama dua et" diye tepki g\u00f6sterdi. \u0130ki kad\u0131n yak\u0131n\u0131 yere \u00e7\u00f6k\u00fcp gencin kurtulmas\u0131 i\u00e7in dua etti. Bir s\u00fcre ambulansta kalp masaj\u0131 yap\u0131lan gen\u00e7 daha sonra Adana \u015eehir Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\nYa\u015far G\u00fcd\u00fcc\u00fc kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybederken bo\u011fuldu\u011fu yerde di\u011fer gen\u00e7ler y\u00fczmeye devam etti.