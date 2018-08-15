Gomis'e dev teklif! Açıkladılar...

Kesenin a\u011fz\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131lar! ,Gomis'e dev teklif...,Bir s\u00fcredir Galatasaray y\u00f6netimiyle sorunlar ya\u015fayan ve tak\u0131mdan ayr\u0131laca\u011f\u0131 iddia edilen Bafetimbi Gomis'le ilgili Frans\u0131z bas\u0131n\u0131ndan bomba bir iddia geldi., Maa\u015f\u0131na zam istemesi sebebiyle bir s\u00fcredir Galatasaray y\u00f6netimiyle aras\u0131nda p\u00fcr\u00fczler olan ve tak\u0131mdan ayr\u0131labilece\u011fi konu\u015fulan Bafetimbi Gomis'le ilgili Frans\u0131z medyas\u0131ndan bomba bir iddia geldi.,Frans\u0131zlar\u0131n d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc futbol dergisi France Football'\u00fcn okuyucular\u0131yla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re; ,Suudi Arabistan kul\u00fcb\u00fc Al Hilal, Cim Bom'un y\u0131ld\u0131z\u0131 i\u00e7in ciddi bir teklif yapmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,Haberde Suudi ekibinin golc\u00fc futbolcu i\u00e7in sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netime 11 milyon euroluk bir teklifte bulunaca\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcl\u00fcrken Gomis'e verilecek \u00fccretinse 6 milyon euro olaca\u011f\u0131 kaydedildi.,Galatasaray'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l elde etti\u011fi \u015fampiyonlukta b\u00fcy\u00fck pay sahibi olan 33 ya\u015f\u0131ndaki santrfor, ligde oynad\u0131\u011f\u0131 33 ma\u00e7ta 29 kez fileleri sarsarak S\u00fcper Lig tarihinde bir sezonda en \u00e7ok gol atan yabanc\u0131 futbolcu olmu\u015ftu. (Fanatik),.