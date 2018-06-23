Gomis'in isteği şoke etti

\u00c7in\u2019den 7 milyon euroluk teklif alan tecr\u00fcbeli forvet, Galatasaray\u2019dan \u015foke eden bir istekte bulundu.\r\n\r\n,Galatasaray'da sergiledi\u011fi harika performansla \u00c7in Kul\u00fcplerinin talip oldu\u011fu Bafetimbi Gomis i\u00e7in \u00f6nemli iddialar ortaya at\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,\u00c7in ekiplerinden y\u0131ll\u0131k 7 milyon euroluk bir teklif alan Frans\u0131z golc\u00fc, Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netimden 3.5 milyon euro olan y\u0131ll\u0131k \u00fccretinin 5.5 milyon euroya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi. ,Deneyimli forvetinin bu tavr\u0131 idarecileri k\u0131zd\u0131rd\u0131. Y\u00f6netim, Gomis\u2019e net bir karar vermesi i\u00e7in belli bir s\u00fcre verdi. ,Bu s\u00fcre sonunda ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu zam istedi\u011fini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrse, G.Saray gelen t\u00fcm teklifleri de\u011ferlendirmeye alacak ve b\u00fcy\u00fck bir ihtimalle y\u0131ld\u0131z isimle yollar ayr\u0131lacak. ,Bafetimbi ge\u00e7ti\u011fimiz sezon \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 40 ma\u00e7ta 32 gol att\u0131 ve 6 asist yapt\u0131. \r\n\r\n \r\n,G.Saray, Gomis\u2019in alternatifleri konusunda da \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Listenin ilk s\u0131ras\u0131nda bonservisi Leicester City\u2019de olan Nijeryal\u0131 forvet Ahmed Musa bulunuyor. ,25 ya\u015f\u0131ndaki golc\u00fcyle anla\u015fma sa\u011fland\u0131. Sat\u0131n alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Leicester\u2019\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan G.Saray\u2019\u0131n bu \u00f6nerisine \u0130ngilizler de s\u0131cak bak\u0131yor. ,Ge\u00e7en sezon Leicester\u2019da \u015fans bulamayan ve ard\u0131ndan eski kul\u00fcb\u00fc CSKA Moskova\u2019ya kiralanan Nijeryal\u0131 oyuncu 10 lig ma\u00e7\u0131nda sahaya \u00e7\u0131karken 6 gol at\u0131p 3 kez de asist yapt\u0131. Ayr\u0131ca 6 Avrupa Ligi m\u00fccadelesinde \u015fans bulan y\u0131ld\u0131z forvet,1 kez fileleri sarst\u0131.\r\n,G.Saray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim, y\u00f6netimden Ndiaye transferinin bu hafta \u00e7\u00f6z\u00fclmesini istedi. ,Ndiaye devre aras\u0131n\u0131n son g\u00fcnlerinde transfer oldu\u011fu Stoke City\u2019de 13 ma\u00e7a \u00e7\u0131karken bu ma\u00e7lar\u0131n hepsine ilk 11\u2019de ba\u015flad\u0131 ve iki gol atarken bir de asist yapabildi. ,27 ya\u015f\u0131ndaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk yar\u0131s\u0131nda Galatasaray\u2019da \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 17 lig ma\u00e7\u0131nda ise 1 gol at\u0131p 3 de asist yapm\u0131\u015ft\u0131. (Ak\u015fam)\r\n,