Gomis'in yerine Dünya yıldızı!

Sezonu gol kral\u0131 olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'a transfer oldu. ,\u015eimdi kafalar\u0131 me\u015fgul eden soru; Gomis'in yerine kim gelecek? Gelen oyuncu, Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z\u0131n bo\u015flu\u011funu doldurabilecek mi? Ortada pek \u00e7ok isim dolan\u0131yor.\r\n\r\n,Menajerler kap\u0131lar\u0131 k\u0131racak duruma geldi. Welbeck, Modeste, Mitroglou, Wilfried Bony, Diouf, Gignac, Doumbia, Jackson Martinez, Papis Cisse \u00f6nerilen isimler.\r\n,\r\nFatih Terim'in g\u00f6z\u00fc ise Gomis gibi bir tek vuru\u015f ustas\u0131nda. Taraftarlar\u0131 heyecanland\u0131racak o isimin Radamel Falcao oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n,\r\nGomis'in bo\u015flu\u011funu kapatmak isteyen Galatasaray'\u0131n Monaco'nun 32 ya\u015f\u0131ndaki Kolombiyal\u0131 golc\u00fcs\u00fc i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n,\r\nMonaco, 21 milyon euro'ya ald\u0131\u011f\u0131 Pellegri'yi oynatabilmek i\u00e7in Falcao'yu g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131. Tek s\u0131k\u0131nt\u0131 Aslan'\u0131n kiral\u0131k istemesi. RMC Sport ise G.Saray'\u0131n Modeste'ye 3 y\u0131ll\u0131k teklif yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti.(Fotoma\u00e7)\r\n,\r\nBu sezon 20 dakika oynad\u0131\u011f\u0131 Nantes ma\u00e7\u0131nda bir gol atan Falcao, 90 dakika forma giydi\u011fi Lille ma\u00e7\u0131nda ise gol bulamad\u0131. Ge\u00e7en sezon ise 26 ma\u00e7ta 18 gol at\u0131p, 5 asist yapt\u0131.\r\n,\r\nRadamel Falcao, 10 \u015eubat 1986 tarihinde Santa Marta, Kolombiya'da d\u00fcnyaya geldi. Futbola River Plate altyap\u0131s\u0131nda ba\u015flayan Falcao, ilk profesyonel s\u00f6zle\u015fmesini de 2005 senesinde ayn\u0131 kul\u00fcpte imzalad\u0131.\r\n,\r\nRIVER PLATE\r\nPORTO\r\nA. MADRID\r\nM. UNITED\r\nCHELSEA\r\nMONACO\r\n \r\nPERFORMANS:\r\nMA\u00c7 424\r\nGOL 256\r\nASIST 50