Google bile giremiyor! Sakın merak edip internette bu siteye girmeyin

Son zamanlarda s\u0131k\u00e7a duydu\u011fumuz Deep Web nedir? Karanl\u0131k (Dark Web) olarak da bilinen bu terim ne i\u015fe yar\u0131yor ve neden bu kadar tehlikeli? \u0130\u015fte cevab\u0131...\r\n,Karanl\u0131k Web olarak da bilinen Deep Web, son d\u00f6nemlerde daha da fazla duydu\u011fumuz bir terim haline geldi. \u0130ster istemez bu durum merak uyand\u0131r\u0131yor. Yan\u0131 s\u0131ra \u00e7o\u011fu ki\u015finin de bildi\u011fi \u00fczere korkutucu ve gizemli olan \u015feyler baz\u0131lar\u0131m\u0131za daha \u00e7ekici geliyor. Daha da \u00f6nemlisi, Deep Web t\u00fcm internet aleminin y\u00fczde 90'\u0131n\u0131 olu\u015fturuyor; y\u00fczde 10'luk k\u0131sm\u0131 ise Google'\u0131n girebildi\u011fi t\u00fcm internet sitelerini kaps\u0131yor. Peki internetin karanl\u0131k d\u00fcnyas\u0131nda neler var? Google neden internetin bu karanl\u0131k taraf\u0131na hi\u00e7 ge\u00e7emiyor?\r\n,Deep Web nedir sorusu Google ve Youtube \u00fczerinde en \u00e7ok aranan sorulardan biri ve burada kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kan deep web videolar\u0131 da gerilim m\u00fczikleri ile birlikte olduk\u00e7a \u00fcrk\u00fct\u00fcc\u00fc bir hal almakta. Basit bir tan\u0131m ile deep web, yani derin internet, bizim kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z y\u00fczeysel internetin daha alt boyutlar\u0131d\u0131r. Her internet kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n eri\u015femedi\u011fi sitelere ve bilgilere burada ula\u015fmak m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Adeta kurallar\u0131n, kanunlar\u0131n ya da yasaklar\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 s\u0131n\u0131rs\u0131z bir alan demek yerinde olur.\r\n,Tabi hal b\u00f6yle olunca, su\u00e7 anlam\u0131nda akl\u0131n\u0131za en u\u00e7uk neler geliyorsa, hepsinin d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc bir boyuttur buras\u0131. \u00d6yle ki, kula\u011fa biraz korkutucu gelse de, ka\u00e7\u0131lan insanlar\u0131n sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 pazarlar, her t\u00fcrl\u00fc uyu\u015fturucu ve \u00f6ld\u00fcr\u00fcc\u00fc maddenin sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 alanlar, kiral\u0131k katillerin cirit att\u0131\u011f\u0131 bir d\u00fcnya\u2026 Belki de \u00e7ok daha fazlas\u0131\u2026Deep webe nas\u0131l girilir konusuna gelmeden \u00f6nce, bu kavram\u0131n hayalinizde canlanmas\u0131 i\u00e7in bir \u00f6rnek verelim. Bug\u00fcn bizim bildi\u011fimiz internet s\u0131n\u0131rlar\u0131, t\u00fcm internet d\u00fcnyas\u0131n\u0131n sadece y\u00fczde 10\u2019luk bir k\u0131sm\u0131d\u0131r.\r\n,Kalan\u0131 ise deep web olarak ifade edilen boyutlard\u0131r. Tek bir boyut de\u011fil, boyutlar s\u00f6z konusudur. Yani katman katman daha derine inmek m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Belli bir noktadan sonras\u0131 i\u00e7in \u00f6zel cihazlar gerekir ve \u00e7ok az insan bu boyuta eri\u015febilir. Derin internet kavram\u0131 i\u00e7in buzda\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnmeyen y\u00fcz\u00fc tan\u0131m\u0131n\u0131 yapmak \u00e7ok do\u011fru olacakt\u0131r. \u015eimdi gelelim deep web nas\u0131l girilir konusuna\u2026 Deep web\u2018e yani internet d\u00fcnyas\u0131n\u0131n arka bah\u00e7esine girmek i\u00e7in \u00f6zel bir yaz\u0131l\u0131m var; bu \u00f6zel taray\u0131c\u0131y\u0131 bilgisayar\u0131n\u0131za kurman\u0131z gerekir. Bu taray\u0131c\u0131 size anl\u0131k konumlar verir ve b\u00f6ylece anonim olmay\u0131 ba\u015far\u0131rs\u0131n\u0131z.\r\n,\u00dcstelik bu d\u00fcnyada standart domain'ler ya da url'ler s\u00f6z konusu de\u011fildir. \u201c.onion\u201d \u015feklinde sonlanan karma\u015f\u0131k url'ler g\u00f6r\u00fcl\u00fcr. Ancak bilmelisiniz ki bu seviye deep web\u2019in y\u00fczeye en yak\u0131n olan katman\u0131d\u0131r. Daha derine inmek ise olduk\u00e7a tehlikeli olabilir. Nitekim bu boyutta dahi tehlikedesiniz.\r\n,Deep web kullanmak ya da sadece giri\u015f yapmak su\u00e7 de\u011fil ama \u00f6nemli bir ayr\u0131nt\u0131 var ki, legal olan bu boyutun y\u00fczde 95\u2019i illegaldir. Pek bir legal i\u015fin d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc s\u00f6ylenemez burada. Bu y\u00fczden de neye bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131zdan emin olmal\u0131s\u0131n\u0131z.,H\u0131zl\u0131ca birka\u00e7 \u00f6rnek ile size bu illegal d\u00fcnyan\u0131n \u00f6\u011felerinden bahsedelim. Bilim adamlar\u0131, katiller, uyu\u015fturucu t\u00fcccarlar\u0131, politik aktivistler, ter\u00f6ristler, sap\u0131klar, veri sat\u0131c\u0131lar\u0131, ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar, ajanlar\u2026 Tehlikeli pek \u00e7ok deney i\u00e7in insan al\u0131p sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131, ac\u0131s\u0131z saniyede \u00f6l\u00fcm sa\u011flayan haplar gibi \u00e7e\u015fitli zararl\u0131lar\u0131n rahat\u00e7a sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131, gizli verilerin payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 pis bir ortamdan s\u00f6z ediyoruz. \u00dcnl\u00fc Wikileaks belgeleri de bu d\u00fcnyadan s\u0131zm\u0131\u015ft\u0131r \u00f6rne\u011fin. Burada h\u0131rs\u0131z ve katiller kol geziyor.,\u0130stedi\u011finiz h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131 yap\u0131p o an\u0131n videosunu size g\u00f6nderece\u011fini iddia edenler bile var. Sahte pasaport ve vizeler havada u\u00e7u\u015fuyor ve daha sayman\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131 yasa d\u0131\u015f\u0131 her ilana, hatta hayal dahi edemeyeceklerinize burada rastlaman\u0131z m\u00fcmk\u00fcn. \u0130\u015fte bu y\u00fczden \u00e7ok tehlikeli bir boyuttan bahsediyoruz. Tam da \u015fu anda gerilim