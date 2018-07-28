Google, dünyanın en saçma binasını Kahramanmaraş'ta buldu

Google, d\u00fcnyan\u0131n en sa\u00e7ma binas\u0131n\u0131 Kahramanmara\u015f'ta buldu,Google'da "d\u00fcnyan\u0131n en sa\u00e7ma binas\u0131 olarak" arama yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ilk s\u0131rada yer alan Kahramanmara\u015f'taki yar\u0131s\u0131 kullan\u0131lmayan sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 mavi renkli bina \u00e7\u0131k\u0131yor.,Google'da "d\u00fcnyan\u0131n en sa\u00e7ma binas\u0131" olarak arama yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ilk s\u0131rada yer alan Kahramanmara\u015f'taki yar\u0131s\u0131 kullan\u0131lmayan sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 mavi renkli bina, y\u00fcksek maliyet nedeniyle y\u0131k\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kentin sil\u00fcetini de bozmaya devam ediyor.,Kahramanmara\u015f'ta i\u015f merkezi olarak yap\u0131lan 19 katl\u0131 bina, arama motoru Google'da 'd\u00fcnyan\u0131n en sa\u00e7ma binas\u0131' olarak arand\u0131\u011f\u0131 zaman 290 bin sonu\u00e7 aras\u0131nda ilk s\u0131rada yer al\u0131yor. \r\n\r\n,Dulkadiro\u011flu il\u00e7esi \u0130smetpa\u015fa Mahallesi Trabzon Bulvar\u0131 \u00fczerinde 1994 y\u0131l\u0131nda hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sar\u0131, mavi ve k\u0131rm\u0131z\u0131 renklerle kentin hemen hemen her yerinden g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.,Yakla\u015f\u0131k 90 b\u00f6l\u00fcmden olu\u015fan binada, Dulkadiro\u011flu ve Oniki\u015fubat Kaymakaml\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, birka\u00e7 i\u015f yeri yer al\u0131yor. \u015eehrin siluetini bozdu\u011fu iddia edilen binan\u0131n neredeyse y\u00fczde 60'l\u0131k b\u00f6l\u00fcm\u00fc ise kullan\u0131lam\u0131yor. ,2011 y\u0131l\u0131nda tahminen 28 milyon lira bedelle sat\u0131lmak istenen ancak sat\u0131lamayan bina, \u0130l \u00d6zel \u0130daresi'nin kapanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kahramanmara\u015f B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi m\u00fclkiyetine devredildi. Son y\u0131llarda y\u0131k\u0131laca\u011f\u0131 s\u00f6ylenen binan\u0131n, ciddi masraflardan dolay\u0131 y\u0131k\u0131lmas\u0131n\u0131n ertelendi\u011fi de iddia ediliyor.