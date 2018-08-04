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Google Earth, Yunanistan'da tanımlanamayan cisim buldu

Google Earth, Yunanistan'da tanımlanamayan cisim buldu
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Google Earth sayesinde ortaya çıkan Yunanistan'daki tanımlanamayan cisim akıllarda soru işareti bıraktı. Kısa sürede dünyanın gündemine oturan cismin uzay gemisi olduğu dahi düşünüldü. Google Earth, tuhaf keşiflerin yapıldığı bir servis olmaya devam ediyor. Yunanistan'ın Selanik kentine bağlı olan Michanina bölgesi sahillerinde, Google Earth uydularına yansımış tuhaf bir cisim keşfedildi. İç içe geçmiş dairelerden oluşan yapısıyla dikkat çeken cismin ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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