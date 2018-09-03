Google'ın dünyanın merkezi olarak belirlediği Çorum'a turist yağıyor

Google'\u0131n d\u00fcnyan\u0131n merkezi ilan etti\u011fi bu Anadolu \u015fehrine turist ya\u011f\u0131yor...,Google'\u0131n, 2016 y\u0131l\u0131 Haziran ay\u0131nda co\u011frafik de\u011ferlere ve kara hesaplamalar\u0131na g\u00f6re, 'd\u00fcnyan\u0131n co\u011frafik merkezi' olarak belirledi\u011fi Hitit medeniyetinin ba\u015fkenti ve leblebisi ile \u00fcnl\u00fc \u00c7orum'a yerli-yabanc\u0131 turist ilgisi artt\u0131. \u00c7orum Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeki G\u00fcl, "\u00c7orum d\u00fcnyan\u0131n merkezi olarak belirlendikten sonra turizmi canland\u0131" dedi.\r\n\r\n,\u00c7orum Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeki G\u00fcl, Google'nin 2016 y\u0131l\u0131 Haziran ay\u0131nda co\u011frafik de\u011ferlere ve kara hesaplamalar\u0131na g\u00f6re, d\u00fcnyan\u0131n merkezinin \u00c7orum olarak belirlemesi ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. D\u00fcnyan\u0131n merkezi olarak belirlenen kentte yerli-yabanc\u0131 turist ilgisinin art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden G\u00fcl, "\u00c7orum tarihi en eski olan illerimizden birisidir. \u0130nsanlar\u0131n d\u00fcnyan\u0131n merkezine gelmesi, k\u00fclt\u00fcrel zenginli\u011fi, inan\u00e7 turizmini tarihi ve k\u00fclt\u00fcrel yap\u0131lar\u0131 g\u00f6rmelerini istiyoruz.\r\n\r\n,\u00c7orum'un d\u00fcnyan\u0131n merkezi olarak belirlenmesi ile turizmin canland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden G\u00fcl, "\u00c7orum'u tan\u0131mak isteyen yurt i\u00e7inden ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelen insanlar\u0131n say\u0131s\u0131 artt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclmektedir. Buram buran tarih kokan ilimizde tarihi eserlerle ilgili \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z b\u00fcy\u00fck bir \u00f6zveri ile devam etmektedir. Konaklar\u0131m\u0131z asl\u0131na uygun olarak yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Yine \u00c7orum i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli olan ve k\u00fclt\u00fcr varl\u0131\u011f\u0131 olan ayakkab\u0131c\u0131lar \u00e7ar\u015f\u0131s\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z bizim d\u00f6nemimizde ba\u015flanacak ve tarihi ve k\u00fclt\u00fcrel yap\u0131s\u0131na uygun bir \u015fekilde tamamlamak ad\u0131na gayret g\u00f6sterece\u011fiz.\r\n\r\n,\u00d6zellikle Alacah\u00f6y\u00fck beldemizde yine Bo\u011fazkale'de, ayr\u0131ca Ortak\u00f6y il\u00e7emizin s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde bulunan \u015eapinova'da \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir tarihi zenginli\u011fe \u015fahit olmalar\u0131n\u0131 ve \u015fahitlik yapmalar\u0131n\u0131 \u00f6zellikle istiyoruz ve onlar\u0131 d\u00fcnyan\u0131n merkezi \u00c7orum'a davet ediyoruz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Google'\u0131n, 2 y\u0131l \u00f6nce d\u00fcnyan\u0131n merkezi olarak belirledi\u011fi \u00c7orum, yerli ve yabanc\u0131 turistlerin ak\u0131n\u0131na u\u011frad\u0131.\r\n,\u00c7orum'da, 40 kilometrelik sanki bir Bo\u011fazi\u00e7i k\u00f6pr\u00fcs\u00fcn\u00fc and\u0131ran bo\u011faz manzaras\u0131 veren su sporlar\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir k\u00fclt\u00fcrel ve turizm zenginli\u011fi oldu\u011funu s\u00f6ylesek do\u011fru s\u00f6ylemi\u015f oluruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc, Obrukta O\u011fuzlar il\u00e7emizin s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde her t\u00fcrl\u00fc su sporlar\u0131 yap\u0131lmaktad\u0131r" dedi.\r\n\r\n