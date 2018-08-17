Google yetkilileri itiraf etti! İzleniyorsunuz...

\u0130nternet d\u00fcnyas\u0131 son 2 y\u0131ld\u0131r neredeyse her g\u00fcn yeni bir 'gizlilik ihlali' haberine sahne oluyor. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Associated Press'in yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 haber sonras\u0131nda, Google'\u0131n konum servislerini kapatman\u0131za ra\u011fmen her ad\u0131m\u0131n\u0131z\u0131 kaydetti\u011fi ve saklad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Telefonunuzda y\u00fckl\u00fc gelen Google uygulamalar\u0131yla ilgili zaten \u00e7\u0131lg\u0131n tart\u0131\u015fmalar\u0131n d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc bir d\u00f6nemde, Google'\u0131n bu uygulamalar\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla konumunuzu sakl\u0131yor olmas\u0131 ciddi bir infial olu\u015fturmu\u015ftu. ,Google, konum servisleriyle ilgili yard\u0131m sayfas\u0131na ekledi\u011fi bir yeni paragrafla olan bitene a\u00e7\u0131kl\u0131k getirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u0130lgili sayfada daha \u00f6nce sadece \u015fu ibare yer al\u0131yordu: "Konum ge\u00e7mi\u015finizi istedi\u011finiz an kapatabilirsiniz. ,'Konum Ge\u00e7mi\u015fi' kapal\u0131 durumdayken, ziyaret etti\u011finiz yerler art\u0131k kaydedilmeyecektir." ,Google, skandal\u0131n patlak g\u00f6stermesi sonras\u0131nda bu sayfaya apar topar bir a\u00e7\u0131klama daha ekledi., O da \u015f\u00f6yle: "Bu ayar, Google Konum Servisleri ve Cihaz\u0131m\u0131 Bul gibi uygulamalar\u0131n konum servislerini etkilemeyecektir. ,Haritalar ve Arama gibi uygulamalarda baz\u0131 konum bilgileri halen saklan\u0131yor olabilir.",.