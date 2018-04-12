Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Bangkok'ta \u00e7ekilen bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Evinde televizyon izlerken duvar\u0131ndan gelen sesleri merak eden adam, duvardaki \u00e7atla\u011f\u0131n\u0131 biraz daha geni\u015fletince g\u00f6rd\u00fcklerine inanamad\u0131.\r\n\r\n,Duvar\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kan 4,5 metrelik piton g\u00f6revliler taraf\u0131ndan d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,,Kliman\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kan y\u0131lan g\u00f6renleri \u015foke etti.\r\n\r\n,Fare hi\u00e7 ummad\u0131\u011f\u0131 anda kliman\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kan y\u0131lan\u0131n gazab\u0131na u\u011frad\u0131.\r\n\r\n,Klimadaki y\u0131lan\u0131 fareyi avlay\u0131nca fark eden bir ki\u015fi de bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc k\u0131sa da olsa kaydediyor.\r\n\r\n,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin \u00c7in'de kaydedildi\u011fei tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi...\r\n\r\n,Telefon telleri aras\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen bu Brimanya pitonu yeti\u015fkin bir insan\u0131 \u00f6ld\u00fcrebilecek g\u00fc\u00e7te...\r\n\r\n,Pitonu g\u00f6rd\u00fckten sonra yetkililere haber veren \u00e7evre halk\u0131, y\u0131lan\u0131n sahibine teslim edilmesinin ard\u0131ndan derin bir nefes ald\u0131.\r\n\r\n