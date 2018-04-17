Gören şaştı kaldı, köye böyle gönderdiler!

Foto\u011fraflar Tokat'tan geldi, b\u00f6yle g\u00f6nderdiler...\r\n,Onun i\u00e7in makam arac\u0131 tahsis edildi....\r\n,Detaylar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenenler 'helal olsun' dedi!\r\n,.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n e\u015fi Emine Erdo\u011fan'\u0131n himayesinde, Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan hayata ge\u00e7irilen "Okuryazarl\u0131k Seferberli\u011fi" kapsam\u0131nda k\u00f6y okuluna gidecek \u00f6\u011fretmene il\u00e7e milli e\u011fitim m\u00fcd\u00fcr\u00fc makam arac\u0131n\u0131 tahsis etti.\r\n,Tokat'\u0131n Zile il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7ay\u0131r Olu\u011fu k\u00f6y\u00fcnde okuryazarl\u0131k seferberli\u011fi kapsam\u0131nda 7 kursiyer i\u00e7in kurs a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n,Merkeze 30 kilometre uzakl\u0131ktaki k\u00f6yde ula\u015f\u0131m imkan\u0131 olmay\u0131nca \u00f6\u011fretmenin e\u011fitim i\u00e7in k\u00f6ye ula\u015fabilmesi i\u00e7in \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat K\u00fc\u00e7\u00fckali taraf\u0131ndan kendi makam arac\u0131 tahsis edildi.\r\n,Makam arac\u0131 \u00f6\u011fretmeni evinden alarak k\u00f6ye ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flarken, k\u00f6yl\u00fcler makam arac\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.\r\n,Ula\u015f\u0131m\u0131n zor oldu\u011fu k\u00f6ye makam arac\u0131n\u0131n gelmesi b\u00fcy\u00fck heyecan uyand\u0131rd\u0131.\r\n,Okuma, yazma \u00f6\u011frenen kursiyerler Emine Erdo\u011fan'a te\u015fekk\u00fcrlerini yazd\u0131.\r\n