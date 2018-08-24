Görenin kanı dondu! Çürümeye başlayıp beyazlamış...

Olay, Samsun'un \u00c7ar\u015famba il\u00e7esi Yal\u0131 Mahallesi Costal mevkisinde meydana geldi., Edinilen bilgiye g\u00f6re, denizde y\u00fczen vatanda\u015flar sahile vurmu\u015f suyun i\u00e7inde y\u00fcz\u00fcst\u00fc yatar halde ceset buldu. ,Olay jandarmaya haber verildi. ,Olay yerine giden jandarma ekipleri Karadeniz i\u00e7inde sahile vurmu\u015f ve \u00e7\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flay\u0131p beyazlam\u0131\u015f ceset ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Kimli\u011fi belirsiz cesedin boynunda zincire tak\u0131l\u0131 ha\u00e7 oldu\u011fu tespit edildi., Ceset denizden \u00e7\u0131kart\u0131larak otopsi i\u00e7in Adli T\u0131p \u015eubesine g\u00f6nderilirken, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n