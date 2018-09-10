Görenler inanamıyor! İşte Kıvanç'ın son hali...

'ORGAN\u0130ZE \u0130\u015eLER'E \u00d6ZEL \u0130MAJ,Rol ald\u0131\u011f\u0131 projeler i\u00e7in s\u00fcrekli imaj\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiren oyuncu K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f, 'Organize \u0130\u015fler 2' i\u00e7in sa\u00e7lar\u0131n\u0131 kestirerek b\u0131y\u0131k b\u0131rakt\u0131.,Usta oyuncu Y\u0131lmaz Erdo\u011fan'\u0131n yeni filmi 'Organize \u0130\u015fler 2' de rol alan K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f, film i\u00e7in imaj\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirerek b\u0131y\u0131k b\u0131rakt\u0131.,G\u00f6renler tan\u0131yam\u0131yor! \u0130\u015fte K\u0131van\u00e7'\u0131n son hali...,Tatl\u0131tu\u011f, Y\u0131lmaz Erdo\u011fan'\u0131n yeni filmi Organize \u0130\u015fler 2 i\u00e7in imaj\u0131n\u0131 yeniden de\u011fi\u015ftirdi. Ses getiren projelerde birbirinden farkl\u0131 imajlarla seyirci kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f, son imaj\u0131 ile yine ad\u0131ndan s\u00f6z ettirdi. ,HER PROJEYE \u00d6ZEL \u0130MAJ,Modellikten oyunculu\u011fa transfer olan Tatl\u0131tu\u011f, ilk dizi denemesi G\u00fcm\u00fc\u015f'te Mehmet karakterine hayat verirken j\u00f6leli sa\u00e7lar\u0131yla dikkat \u00e7ekmi\u015fti. Oyuncu izlenme rekorlar\u0131 k\u0131ran A\u015fk-\u0131 Memnu i\u00e7in hem kilo alm\u0131\u015f hemde sa\u00e7lar\u0131n\u0131 uzatm\u0131\u015ft\u0131.,Y\u0131lmaz Erdo\u011fan'\u0131n yeni filmi Organize \u0130\u015fler 2'de rol alan Tatl\u0131tu\u011f bu defa sa\u00e7 modelini de\u011fi\u015ftirip b\u0131y\u0131k b\u0131rakt\u0131.