Görenler kayıtsız kalamıyor! Bu mesleği yapan canından oluyor

Banglade\u015f'te i\u015f kaynaklar\u0131n\u0131n yetersizli\u011fi sebebiyle s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fayan halk, ge\u00e7inebilmek i\u00e7in yanlar\u0131na ald\u0131klar\u0131 bir sopa ile t\u0131kanan kanalizasyon borular\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131yor.,Hayat\u0131n\u0131 hi\u00e7e sayarak para kazanmaya \u00e7al\u0131\u015fan d\u00fczinelerce insan, yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015f kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda g\u00fcnde sadece 7,5 sterlin kazan\u0131yor.\r\n\r\n,Dakka'da 14 milyon insan\u0131n yo\u011fun ya\u011fmura maruz kald\u0131\u011f\u0131 ve s\u0131k s\u0131k sele yol a\u00e7an yetersiz kanalizasyon sistemi var.\r\n\r\n,Bunun sonucunda ya\u015fanan t\u0131kan\u0131kl\u0131klar\u0131 gidermekse hi\u00e7bir \u00f6nlem alamadan \u00fczerindeki k\u0131yafetlerini \u00e7\u0131kar\u0131p d\u0131\u015fk\u0131larla dolu kirli suya giren insanlara d\u00fc\u015f\u00fcyor.\r\n\r\n,\u015eehrin i\u00e7indeki s\u0131k\u0131\u015f\u0131k t\u00fcnellerde meydana gelen \u00e7amurla sava\u015fan insanlar, hayatlar\u0131n\u0131 riske att\u0131klar\u0131 bu i\u015fin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda sadece 4,5 ya da 7,5 sterlin (40 lira civar\u0131) al\u0131yor.\r\n\r\n,Bu dal\u0131\u015flar s\u0131ras\u0131ndaysa pek \u00e7o\u011fu t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131 gidermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken bo\u011fularak hayat\u0131n\u0131 kaybediyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fte koruyucu ekipmanlar\u0131 ya da nefes almalar\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131racak hi\u00e7bir malzemeleri bulunmayan insanlar\u0131n hayatlar\u0131n\u0131 riske att\u0131klar\u0131 o anlarda ya\u015fad\u0131klar\u0131...,.