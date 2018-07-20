Görmez'den acı itiraflar

Eski Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Mehmet G\u00f6rmez, \u00e7ok konu\u015fulacak a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,\u201cDevlet FET\u00d6\u2019n\u00fcn \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7arken, Diyanet\u2019in de elini ba\u011flad\u0131. Kimse kurusa bakmas\u0131n, 2009\u2019a kadar 12 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmayan bir \u00e7ocuk camiye gidip Allah\u2019\u0131n kitab\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenemiyordu\u201d diyerek \u00f6rg\u00fct\u00fcn devlet eliyle b\u00fcy\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden G\u00f6rmez, bu s\u00fcre\u00e7te Diyanet\u2019in etkisiz kald\u0131\u011f\u0131 itiraf\u0131nda bulundu.,Habert\u00fcrk\u2019e konuk olan G\u00f6rmez, Diyanet\u2019teki FET\u00d6\u2019c\u00fcleri 15 Temmuz\u2019a kadar fark edemedi\u011fini s\u00f6yledi. ,G\u00f6rmez\u2019in 17\/25 Aral\u0131k d\u00f6neminde FET\u00d6 lideri Fethullah G\u00fclen\u2019e imzal\u0131 bir kitap g\u00f6nderdi\u011fi belirlenmi\u015fti. Skandal sat\u0131rlar, G\u00f6rmez\u2019in g\u00f6revden al\u0131nmas\u0131nda etkili olmu\u015ftu., G\u00f6rmez, sat\u0131rlar\u0131n kendisine ait oldu\u011funu ancak mektubu G\u00fclen\u2019e yazmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Eski Ba\u015fkan, \u201cSekiz y\u0131l \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir hadis k\u00fclliyat\u0131 vard\u0131. Seri bask\u0131dan \u00f6nce 200 eser basal\u0131m ve T\u00fcrkiye\u2019de b\u00fcy\u00fck ilim adamlar\u0131na g\u00f6nderelim dedik. ,46 tanesine ithaf yazd\u0131m. Bu kitaplardan bir tanesini Diyanetten bir arkada\u015f\u0131m\u0131z Amerika\u2019ya giderken g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. O ifadeler o \u015fahsa yaz\u0131lmam\u0131\u015ft\u0131r\u201d dedi.,FET\u00d6 lideri i\u00e7in \u201c28 \u015eubat\u2019tan sonra kendisinin rahlei tedrisinden ge\u00e7enleri Diyanet\u2019e yerle\u015ftirdi ve bunlar\u0131 15 Temmuz\u2019dan sonra fark ettim. Hi\u00e7 \u015f\u00fcphelenmedim. \u0130\u015faret dahi g\u00f6rmedim\u201d diyen G\u00f6rmez, \u015fu ac\u0131 hat\u0131ray\u0131 payla\u015ft\u0131:,2011 y\u0131l\u0131yd\u0131. Hadis profes\u00f6r\u00fc Kemalettin \u00d6zdemir beni ziyaret etti. \u00d6rg\u00fct\u00fcn kurumlara s\u0131zmas\u0131, vatana ve millete kar\u015f\u0131 bir ihanet i\u00e7inde olmas\u0131, ba\u015fka \u00fclkelerle i\u015fbirli\u011fi vs. konularda ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ettikten sonra \u201cBunlar\u0131n bu \u00fclkeye ihanet i\u00e7inde oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm ve ayr\u0131ld\u0131m. Fakat pe\u015fimi b\u0131rakmad\u0131lar. Can emniyetim yok. Kadromu Diyanet\u2019e alarak Mekke veya Medine\u2019de uzlete \u00e7ekilmek istiyorum. Yard\u0131mc\u0131 olur musunuz? Hac\u0131lar\u0131n valizlerini bile ta\u015f\u0131r\u0131m. Yeter ki buradan gideyim\u201d dedi.,Bu yap\u0131n\u0131n arka plan\u0131yla ilgili ald\u0131\u011f\u0131m ilk bilgilerdi. G\u00f6r\u00fc\u015fme saat 6\u2019da ger\u00e7ekle\u015fti. Saat 8\u2019de, Mustafa \u00d6zcan arad\u0131, g\u00f6r\u00fc\u015fmek istedi\u011fini s\u00f6yledi. Sabah 9\u2019da geldi. \u201cB\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz sizin yanl\u0131\u015f bir atama yapaca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 duymu\u015f, l\u00fctfen onu yapmay\u0131n\u201d dedi. \u201cBu nas\u0131l oluyor, siz beni dinliyor musunuz? Benim 6\u2019da yapt\u0131\u011f\u0131m g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi nas\u0131l \u00f6\u011freniyor?\u201d dedim. \u201cBiz biliriz\u201d diye cevap verdi. \u00c7\u0131karken de \u201cE\u011fer b\u00f6yle bir atama olursa cemaatimizi kar\u015f\u0131n\u0131zda g\u00f6r\u00fcrs\u00fcn\u00fcz\u201d diye tehdit etti.,\u2202 21 Aral\u0131k 2013\u2019te o beddua hik\u00e2yesinden sonra (Gri listede aranan firari FET\u00d6\u2019c\u00fc) \u015eerif Ali Tekalan geldi. \u201cBu beddua de\u011fildir\u201d diye Diyanet\u2019in a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131n\u0131 istedi. Takalan s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 zamanlarda gelirdi. G\u00fclen\u2019le beni g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcrmek isteyenler \u00e7ok \u00e7\u0131kt\u0131. Ben kabul etmedim.\r\n\u2202 Dershane tart\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 a\u015famada, Say\u0131n Ba\u015fbakan (Erdo\u011fan) g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcmde \u201cAh hocam ah. Siz hocalar safs\u0131n\u0131z. Bunlar\u0131n arkas\u0131nda ne kadar karanl\u0131k g\u00fc\u00e7ler oldu\u011funu bilmiyorsunuz\u201d dedi. Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n feraseti b\u00fct\u00fcn kurumlar\u0131n ilerisinde olmu\u015ftur.\r\n\u2202 Bir g\u00fcn M\u0131s\u0131r m\u00fcft\u00fcs\u00fc ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fckten 15 dakika sonra FET\u00d6\u2019c\u00fc Mustafa \u00d6zcan arayarak onunla bulu\u015faca\u011f\u0131m\u0131 bildi\u011fini s\u00f6yledi. Bana M\u0131s\u0131r\u2019\u0131n darbecisi Sisi\u2019nin torunlar\u0131 FET\u00d6\u2019n\u00fcn M\u0131s\u0131r\u2019daki Selahaddin Koleji\u2019nde okudu\u011funu s\u00f6yledi, arad\u0131klar\u0131nda Sisi\u2019yi \u00f6ve \u00f6ve bitiremediler.\r\n\u2202 FET\u00d6 Arnavutluk\u2019a \u00e7ok \u00f6nem verir. Diyanet burada istedi\u011fi \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 yapamad\u0131. 2007 y\u0131l\u0131nda \u201cSadece Arnavutluk\u2019un din hizmeti bizde kals\u0131n\u201d dediler. Niye Arnavutluk oldu\u011funu 6-7 sene sonra anlad\u0131m. Papalar normalde ilk ziyaretini Arjantin\u2019e yapar. Ama Papa Francis ilk ziyaretini Arnavutluk\u2019a yapt\u0131. FET\u00d6\u2019n\u00fcn 2007\u2019deki \u0131srar\u0131n\u0131n sebebi neyse Papa\u2019n\u0131n da ilk ziyaretini Arnavutluk\u2019a yapmas\u0131n\u0131n sebebi odur.