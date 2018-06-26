Görüldüğü yerde hemen haber verin! Şehirde et yiyen örümcek paniği

Vatanda\u015flar\u0131n korkulu r\u00fcyalar\u0131ndan olan 'Sar\u0131 K\u0131z' ad\u0131yla bilinen et yiyen \u00f6r\u00fcmcek, Bilecik'te ilk defa g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Halk aras\u0131nda sar\u0131 k\u0131z ad\u0131yla bilinen eklem bacakl\u0131 \u00f6r\u00fcmcek, T\u00fcrkiye'de Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu b\u00f6lgelerinde bulunuyor. Genellikle kurak yerleri seven bu \u00f6r\u00fcmcek, et ile beslendi\u011fi i\u00e7in insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan baz\u0131 riskler olu\u015fturuyor. \r\n\r\n,Di\u011fer \u00f6r\u00fcmcek t\u00fcrlerinden farkl\u0131 olan ve Bilecik'te ilk defa g\u00f6r\u00fclen 'Sar\u0131 K\u0131z' i\u00e7in \u00f6nlemler al\u0131nd\u0131. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanlar\u0131 Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir kavanoz i\u00e7inde muhafaza edilen \u00f6r\u00fcmcek; b\u00f6cek, sinek ve et ile besleniyor. \r\n\r\n,Bilecik Belediyesi Veteriner \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcr\u00fc Nedret Avc\u0131, konu ile ilgili \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bar\u0131na\u011f\u0131m\u0131zda 'sar\u0131 \u00d6mer' veya 'sar\u0131 k\u0131z' denen \u00f6r\u00fcmce\u011fi bulduk. Bu \u00f6r\u00fcmcek Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'nde bulunmakta. Ayr\u0131ca Irak, \u0130ran taraf\u0131nda \u00e7\u00f6llerde ya\u015fayan bir \u00f6r\u00fcmcek. Bu \u00f6r\u00fcmcek a\u011fz\u0131ndan salg\u0131lad\u0131\u011f\u0131 enzimlerle insanlar\u0131 zehirlemiyor fakat oray\u0131 \u00e7\u00fcr\u00fct\u00fcp et yeme \u00f6zellikleri mevcut. Etle beslenen bir hayvan, et\u00e7il bir hayvan" dedi. \r\n\r\n,Avc\u0131, b\u00f6ce\u011fin kente kamyon veya t\u0131rlar\u0131n \u00fczerinde geldi\u011fini tahmin ettiklerini anlatarak, "\u00d6r\u00fcmcek, ilimizin \u0130stanbul, Ankara, Antalya yolu \u00fczerinde oldu\u011fumuz i\u00e7in muhtemelen onlardan t\u0131rlar\u0131n \u00fcst\u00fcnde geldi. ,\u00d6r\u00fcmcek hakk\u0131nda bilgi veren Avc\u0131, "\u00d6r\u00fcmcek yerden yakla\u015f\u0131k 1 metre yukar\u0131 z\u0131pl\u0131yor ve \u0131s\u0131ya duyarl\u0131 hareket ediyor. ,Di\u011fer \u00f6r\u00fcmcekler insandan ka\u00e7arken bu direkt \u0131s\u0131rmak i\u00e7in insanlar\u0131n \u00fczerine \u00fczerine geliyor. Bunu da sinekle besliyoruz, et art\u0131klar\u0131yla besliyoruz. \u00dcniversiteye teslim edece\u011fiz onlar incelemelerini, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yapacaklar. ,Genellikle kurak yerleri seven et yiyen \u00f6r\u00fcmcek insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck risk olu\u015fturmaktad\u0131r. Bu b\u00f6ce\u011fin cinsi \u00f6r\u00fcmcek olarak ge\u00e7se bile asl\u0131nda di\u011fer \u00f6r\u00fcmcek t\u00fcrleriyle pek bir \u00f6zelli\u011fi bulunmaktad\u0131r" \u015feklinde konu\u015ftu. ,Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n da g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc zaman bize haber vermeleri, bilgi vermeleri iyi olur. \u0130la\u00e7lama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 da ilimizde ba\u015flatt\u0131k. Bu \u00f6r\u00fcmce\u011fi ilimizde ilk defa g\u00f6r\u00fcyoruz. Buralarda g\u00f6z\u00fckmeyen bir t\u00fcr. \u00d6r\u00fcmce\u011fi \u00fcniversiteye verece\u011fiz. \u00dcniversitede \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131, incelemelerini yapacaklar" ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n