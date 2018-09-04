Görüntüler 2012'den! Hande Erçel, Merve Boluğur'un...

Bilindi\u011fi \u00fczere Merve Bolu\u011fur'dan bo\u015fanan Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7, k\u0131sa bir s\u00fcre sonra Hande Er\u00e7el ile ya\u015famaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ortaya \u00e7\u0131kan videoda Hande Er\u00e7el, 2012 y\u0131l\u0131nda Merve Bolu\u011fur'un haberini sunuyor.\r\n,Hande Er\u00e7el'in erkek arkada\u015f\u0131 Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n eski e\u015fi Merve Bolu\u011fur'un magazin haberini sundu\u011fu eski g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Sosyal medyada bir anda konu\u015fulmaya ba\u015flayan video i\u00e7in binlerce yorum yap\u0131ld\u0131.\r\n, 2012 y\u0131l\u0131nda bir tv program\u0131na kat\u0131lan Hande Er\u00e7el'in g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyada k\u0131sa s\u00fcrede yay\u0131ld\u0131.,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7'tan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edilen Hande Er\u00e7el'in 2012 y\u0131l\u0131ndaki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Hande Er\u00e7el'in 6 y\u0131l \u00f6nceki videosuna baz\u0131 sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131 olumlu yorumlar yaparken, baz\u0131 sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131 ise ele\u015ftirel yorumlarda bulundu. Er\u00e7el'in videosunu ele\u015ftiren sosyal medya kullan\u0131c\u0131s\u0131, "Merve Bolu\u011fur'un daha ismini bile s\u00f6yleyememi\u015f." dedi.\r\n\r\n,Merve Bolu\u011fur Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7 ile 2015 y\u0131l\u0131nda evlenmi\u015f, 2 y\u0131l evli kalmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 2017'de bo\u015fanm\u0131\u015flard\u0131.