Görüntüler korkunç, ölü sayısı artıyor

.,Filistinlilerin Gazze-\u0130srail s\u0131n\u0131r\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri "B\u00fcy\u00fck D\u00f6n\u00fc\u015f Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc" g\u00f6sterilerinin 4\u2019\u00fcnc\u00fc Cuma g\u00fcn\u00fcnde, \u0130srail askerlerinin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ate\u015f sonucu 4 ki\u015fi \u015fehit d\u00fc\u015ferken, 465\u2019ten fazla ki\u015finin ise yaraland\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler korkun\u00e7, \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 art\u0131yor,\u015eehit olanlar\u0131n kimlikleri ise Saad Abdel-Majid Abu Taha (29), Mohammed Ibrahim Ayoub (15), Ahmed Rashad Dabour Althamna (24) ve Ahmed Nabul Akel (25) oldu\u011fu tespit edildi. ,Filistin Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, Filistinlilerin Toprak G\u00fcn\u00fc olarak adland\u0131rd\u0131klar\u0131 30 Mart\u2019tan buna yana devam eden \u201cB\u00fcy\u00fck Geri D\u00f6n\u00fc\u015f Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc\u201d g\u00f6sterilerinde, \u0130srail askerlerinin sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonucu toplamda 38 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi duyurdu.