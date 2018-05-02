Görür görmez deliye döndüler.

Bir anda alev topuna d\u00f6nen i\u015f yeri k\u0131sa s\u00fcrede k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc. ,6 itfaiye arac\u0131n\u0131n m\u00fcdahale etti\u011fi yang\u0131n uzun u\u011fra\u015flar sonucu g\u00fc\u00e7l\u00fckle s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Mu\u011fla B\u00fcy\u00fck\u015fehir itfaiyesi alev topuna d\u00f6nen i\u015f yerine m\u00fcdahale etmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti. ,112 Acil servis ekipleri ise olumsuz bir durum ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in b\u00f6lgede haz\u0131r bekledi. ,Takviye olarak beton mikserleri ile getirilen sularda i\u015f yerini s\u00f6nd\u00fcrmek i\u00e7in kullan\u0131ld\u0131. ,Yang\u0131ndan dolay\u0131 Yal\u0131kavak - Ortakent yolunda ise trafik polis ekiplerince kontroll\u00fc bir \u015fekilde sa\u011fland\u0131.,G\u00f6r\u00fcr g\u00f6rmez deliye d\u00f6nd\u00fcler.\r\n,\u0130\u015f yeri sahibi ise g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde yanan ekmek teknesini g\u00f6z ya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde izledi. ,\u00d6fkeden deliye d\u00f6nen i\u015f yeri sahibi ve ailesi yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan sakinle\u015ftirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131.,Yal\u0131kavak - Ortakent yolu \u00fczerinde bulunan bah\u00e7e s\u00fcsleri ve hediyelik e\u015fya satan i\u015f yerinde hen\u00fcz bilinmeyen bir sebepten dolay\u0131 yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131., Yang\u0131nla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,.