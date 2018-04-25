Görüşme sonrası dikkat çeken karar!

G\u00f6r\u00fc\u015fme sonras\u0131 dikkat \u00e7eken karar a\u00e7\u0131kland\u0131.,Abdullah G\u00fcl'\u00fcn se\u00e7imlerde kime destek verece\u011fi de merak konusuydu...\r\n,.,AK Parti kulislerinde, eski Ba\u015fbakan Ahmet Davuto\u011flu\u2019nun se\u00e7imlerde aday olmayaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyor. Dahas\u0131 da var...\r\n,Davuto\u011flu, AK Parti\u2019nin d\u00fcnk\u00fc grup toplant\u0131s\u0131na kat\u0131lmad\u0131.\r\n,Eski Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Ali Babacan ve Be\u015fir Atalay da grup toplant\u0131s\u0131nda yer almad\u0131.\r\n,Bu arada \u00f6nceki g\u00fcn G\u00fcl\u2019le g\u00f6r\u00fc\u015fmesine ili\u015fkin Davuto\u011flu\u2019nun yak\u0131n \u00e7evresinden \u201cG\u00f6r\u00fc\u015fme talebi G\u00fcl\u2019den geldi.\r\n,Davuto\u011flu s\u00fcrece ili\u015fkin hen\u00fcz pozisyon da almad\u0131. Se\u00e7imlerden sonra farkl\u0131 geli\u015fmeler olabilir\u201d de\u011ferlendirmesi geldi.\r\n,AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 g\u00f6sterilece\u011fi iddialar\u0131na ili\u015fkin d\u00fcn a\u00e7\u0131klama yapm\u0131\u015ft\u0131...\r\n,"Biz bununla ilgilenmiyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz dedikodularla siyaset yapm\u0131yoruz. Bu konunun deklare edilmesi s\u00f6z konusu olursa, o zaman bizim siyasetimizin g\u00fcndemine girer. \r\n,Dolay\u0131s\u0131yla biz dedikodular \u00fczerinden ne MKYK'm\u0131zda ne de MYK'da herhangi bir \u015fekilde g\u00fcndem olu\u015fturmay\u0131z." dedi.