Göztepe Karabükspor Maçı Özeti

S\u00fcper Lig'de haftalar \u00f6nce k\u00fcme d\u00fc\u015fmeyi garantileyen Kardemir Karab\u00fckspor'u konuk eden G\u00f6ztepe rakibini \u00e7ok rahat ge\u00e7ti: 5-0. ,Rakibini Ngando (2), Ghilas (2) ve Demba Ba'n\u0131n golleriyle y\u0131kan Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip, ma\u00e7 fazlas\u0131yla 47 puana ula\u015f\u0131p 5'inci s\u0131raya y\u00fckseldi. ,G\u00f6ztepe Karab\u00fck ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti izle linki, golleri detayl\u0131 geni\u015f \u00f6zeti haberimizde...,Demba Ba t\u00fcm tepkilere ra\u011fmen 80'inci dakikada gol\u00fcn\u00fc att\u0131, ancak taraftarlar gol sonras\u0131 protestolar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Tak\u0131m arkada\u015flar\u0131 ise gol sonras\u0131 33 ya\u015f\u0131ndaki futbolcuya destek verdi. Ma\u00e7 sonunda da t\u00fcm oyuncular Ba'n\u0131n yan\u0131na giderek tak\u0131m arkada\u015flar\u0131n\u0131n yan\u0131nda oldu.\r\n\r\n<p><span style="font-size:18px"><strong><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/haber\/goztepe-kardemir-karabukspor-mac-ozeti" target="_blank"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">G\u00f6ztepe Karab\u00fckspor ma\u00e7 \u00f6zeti ve golleri i\u00e7in t\u0131klay\u0131n<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/p>, G\u00f6ztepe b\u00f6ylece bu sezonki en farkl\u0131 galibiyetini Kardemir Karab\u00fckspor kar\u015f\u0131s\u0131nda ald\u0131.,Bornova'daki kar\u015f\u0131la\u015fmaya etkili ba\u015flayan sar\u0131 k\u0131rm\u0131zl\u0131 ekip, 11. dakikada Ngando'nun gol\u00fcyle 1-0 \u00f6ne ge\u00e7ti. ,Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n 26. dakikas\u0131nda sol kanattan yap\u0131lan ortada Gouffran'\u0131n kaleye g\u00f6ndermek istedi\u011fi topu Tayyib Talha Sanu\u00e7 yerinde bir m\u00fcdahaleyle uzakla\u015ft\u0131rd\u0131. 45+1. dakikada G\u00f6ztepe fark\u0131 2'ye \u00e7\u0131kard\u0131. Poko'nun ara pas\u0131nda topla bulu\u015fan Ngando, tak\u0131m\u0131n\u0131n ve kendisinin ikinci gol\u00fcn\u00fc att\u0131: 2-0,Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n ilk yar\u0131s\u0131, G\u00f6ztepe'nin 2-0 \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcyle sona erdi.,\u0130lk yar\u0131daki \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ikinci yar\u0131da da s\u00fcrd\u00fcren G\u00f6ztepe, 58. dakikada Halil Akbunar ile 3. gole \u00e7ok yakla\u015ft\u0131. Gen\u00e7 orta saha oyuncusunun ceza sahas\u0131 i\u00e7inden \u00e7ekti\u011fi \u015fut direkten d\u00f6nd\u00fc. Ev sahibi ekip, son haftalardaki formda golc\u00fcs\u00fc Nabil Ghilas'\u0131n 64. dakikada att\u0131\u011f\u0131 golle fark\u0131 \u00fc\u00e7e \u00e7\u0131kartt\u0131. Cezayirli forvet, Bursaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un ard\u0131ndan Kardemir Karab\u00fckspor'u da bo\u015f ge\u00e7ti. Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n 77. dakikas\u0131nda bir kez daha sahneye \u00e7\u0131kan Nabil Ghilas, G\u00f6ztepe'yi 4-0 \u00f6ne ge\u00e7irdi. Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n 85. dakikas\u0131nda Demba Ba skoru 5-0 yapt\u0131. Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n kalan b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ba\u015fka gol olmay\u0131nca G\u00f6ztepe, Kardemir Karab\u00fckspor engelini d\u00f6rt golle ge\u00e7erek 31. haftay\u0131 galibiyetle kapatt\u0131.,Kar\u015f\u0131la\u015fmaya ise Demba Ba'n\u0131n yuhalanmas\u0131 damga vurdu. Ad\u0131 s\u0131k s\u0131k eski tak\u0131m\u0131 Be\u015fikta\u015f'la an\u0131lan Senegalli futbolcu 67'inci dakikada oyuna girdikten sonra protesto edildi. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar Ba'y\u0131 "Buras\u0131 G\u00f6ztepe, Be\u015fikta\u015f de\u011fil" tezah\u00fcratlar\u0131yla protesto edip her topu aya\u011f\u0131na al\u0131\u015f\u0131nda yuhalay\u0131p \u0131sl\u0131klad\u0131. ,Kardemir Karab\u00fckspor ise 12 puanda kald\u0131. G\u00f6ztepe, bu galibiyetle Avrupa kupalar\u0131na kat\u0131lma yolunda \u00e7ok \u00f6nemli bir galibiyet elde etti.