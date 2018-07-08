Gözünüzde leke varsa dikkat! Gözünüzdeki lekeler göz kanseri belirtisi olabilir

Retinoblastom 5 ya\u015f \u00f6ncesi \u00e7ocuklar\u0131n g\u00f6z muayenesi s\u0131ras\u0131nda kolayca tespit edilebilir. ,Ya\u015f ilerlediki\u00e7e g\u00f6z kanseri te\u015fhisi zorla\u015f\u0131r. Bu y\u00fczden \u00e7ocu\u011funuzun g\u00f6z muayenesini ihmal etmemelisiniz.,Bebeklerin g\u00f6z bebeklerinde olu\u015fan beyaz parlamalar, retinoblastom ismi verilen g\u00f6z i\u00e7i kanserinin belirtisi olabilir. ,Yeti\u015fkinlerde g\u00f6r\u00fclen g\u00f6z i\u00e7i kanser t\u00fcr\u00fc ise koroid melanomu'dur. Bir t\u00fcm\u00f6r \u00e7e\u015fidi olan melanomu, g\u00f6rme azl\u0131\u011f\u0131, g\u00f6zde \u0131\u015f\u0131k \u00e7akmalar\u0131, siyah g\u00f6lge, ge\u00e7meyen k\u0131zar\u0131kl\u0131k, a\u011f\u0131r iltihaplanma ve e\u011fri g\u00f6rme gibi belirtilerle kendini g\u00f6sterir.