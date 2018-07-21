Gözyaşları içinde yangını söndürmeye çalıştılar

Yang\u0131n, ak\u015fam saatlerinde Ba\u011f Essan Sanayi Sitesinde faaliyet g\u00f6steren Ali \u015eenaya ait 2 katl\u0131 mobilya at\u00f6lyesinde \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00dcst katta s\u00fcngerlerin oldu\u011fu b\u00f6l\u00fcmde \u00e7\u0131kan alevlere \u00e7al\u0131\u015fanlar yang\u0131n t\u00fcpleriyle m\u00fcdahale etti, ancak ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131. \r\n\r\n,At\u00f6lyeden d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kan \u00e7al\u0131\u015fanlar itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler alevlere m\u00fcdahale etti. ,Polis ekipleri caddeyi trafi\u011fe kapatarak \u00f6nlem almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Yan\u0131c\u0131 kimyasallar\u0131n etkisiyle b\u00fcy\u00fcyen alevler at\u00f6lyeyi sard\u0131.\r\n\r\n,Alevler biti\u015fikteki 2 g\u0131da deposuna da s\u0131\u00e7rad\u0131. Yang\u0131na, il\u00e7e belediyeleri, Kardemir A.\u015e. itfaiye ekipleri de m\u00fcdahale ederken Karab\u00fck Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden de destek istendi. ,Araz\u00f6zler olay yerine sevk edilirken, Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan orman yang\u0131nlar\u0131na m\u00fcdahale i\u00e7in kentte bulundurulan helikopter havadan alevlere m\u00fcdahale etti.\r\n\r\n,\u0130\u015f\u00e7iler, bu arada i\u00e7eride bulunan yan\u0131c\u0131 kimyasallar\u0131n bulundu\u011fu tenekeleri d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kard\u0131, itfaiye hortumuyla su s\u0131kt\u0131. ,Mobilya at\u00f6lyesi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131ndan baz\u0131lar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 izlerken, baz\u0131lar\u0131 da \u00e7al\u0131\u015fmalara destek verdi. \r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 2 saat sonra alevler s\u00f6nd\u00fcr\u00fcl\u00fcrken mobilya at\u00f6lyesiyle biti\u015fi\u011findeki 2 g\u0131da deposu kullan\u0131lamaz hale geldi. \r\n\r\nYang\u0131nla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n