Gram altın 210 lira seviyelerinde! Çeyrek altın ne kadar? (16 Kasım 2018 Altın Fiyatları)

Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar? Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 210 lira seviyesinde dengelendi. ,D\u00fcn dolar kurundaki de\u011fer kay\u0131plar\u0131na paralel d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filiminde hareket eden gram alt\u0131n, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 2,7 azal\u0131\u015fla 207,7 liradan tamamlad\u0131. \r\n\r\n,Bug\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flayan gram alt\u0131n, saat 09.45 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,11 primle 210 liradan al\u0131c\u0131 buluyor., Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 345 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.407 liradan sat\u0131l\u0131yor. \r\n\r\n,AA Finans Analisti \u0130slam Memi\u015f, dolar kuru ve ons alt\u0131n fiyat\u0131n\u0131n de\u011fer kaybetmesinin alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131nda ya\u015fanan d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerde etkili oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131nda teknik olarak 205 ve 202 lira seviyelerinin takip edilece\u011fini ifade eden Memi\u015f, olas\u0131 y\u00fckseli\u015flerde ise 217 liran\u0131n diren\u00e7 konumuna geldi\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,Memi\u015f, bug\u00fcn yurt i\u00e7inde ve ABD'de a\u00e7\u0131klanacak sanayi \u00fcretimi ile Avro B\u00f6lgesi enflasyon verilerinin takip edilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,\u0130\u015fte alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum...\r\n,.