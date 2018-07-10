Gram Altın Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar? | 10 Temmuz 2018 Altın Fiyatları

Gram Alt\u0131n \u00c7eyrek Alt\u0131n Fiyat\u0131 Ne Kadar? 10 Temmuz 2018 Alt\u0131n Fiyatlar\u0131 Ne Kadar? D\u00fcn ak\u015fam yeni kabinenin a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan alt\u0131n piyasas\u0131nda hareketlilik ya\u015fand\u0131.,Gram alt\u0131n al\u0131\u015f 190.01liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, gram alt\u0131n sat\u0131\u015f 190.00 T\u00fcrk Liras\u0131. (9 Temmuz'da gram alt\u0131n 185 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu)\r\n\r\n,\u00c7eyrek alt\u0131n al\u0131\u015f 310.29 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, \u00e7eyrek alt\u0131n sat\u0131\u015f 316.61T\u00fcrk Liras\u0131. (9 Temmuz'da \u00e7eyrek alt\u0131n 306 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu)\r\n\r\n,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 fiyat\u0131, al\u0131\u015f 1277.15 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 sat\u0131\u015f 1286.94 T\u00fcrk Liras\u0131. (9 Temmuz'da Cumhuryet alt\u0131n\u0131 1.250 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu)\r\n\r\n,22 ayar alt\u0131n bilezik al\u0131\u015f 173.64 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, 22 ayar bilezik sat\u0131\u015f 175.02 T\u00fcrk Liras\u0131.\r\n\r\n,Tam alt\u0131n al\u0131\u015f 1250.50 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, tam alt\u0131n sat\u0131\u015f 1263.14 T\u00fcrk Liras\u0131.\r\n\r\n,Yar\u0131m alt\u0131n al\u0131\u015f 619.08 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, yar\u0131m alt\u0131n sat\u0131\u015f 631.89 T\u00fcrk Liras\u0131.\r\n\r\n,Re\u015fat alt\u0131n al\u0131\u015f 1247.28 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, Re\u015fat alt\u0131n sat\u0131\u015f 1261.40 Liras\u0131.,Gram alt\u0131n ne kadardan al\u0131n\u0131p, sat\u0131l\u0131yor? Gram alt\u0131n ne kadar? \u00c7eyrek alt\u0131n\u0131n fiyat\u0131 ne? \u0130\u015fte alt\u0131n fiyatlar\u0131...\r\n\r\n, Bug\u00fcn (10 Temmuz 2018) sabah saatlerinde h\u0131zl\u0131 y\u00fck\u015feli\u015f g\u00f6steren alt\u0131nda son durum ne?