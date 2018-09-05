Gram altın çeyrek altın ne kadar? 5 Eylül Altın fiyatları

Alt\u0131n piyasas\u0131, 5 Eyl\u00fcl 2018 tarihinde ne kadardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor, gram alt\u0131n \u00e7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131, Kapal\u0131 \u00c7ar\u015f\u0131'da ka\u00e7 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor? ,Anadolu Ajans\u0131 Analisti \u0130slam Memi\u015f, bu haftaya dair beklentilerini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Memi\u015f "ABD-T\u00fcrkiye ili\u015fkilerinde gerginli\u011fin devam etmesi, y\u00fcksek enflasyon endi\u015fesi, Trump\u2019\u0131n koruma tavr\u0131n\u0131 s\u00fcrmesi gibi nedenler TL\u2019de de\u011fer kay\u0131plar\u0131n\u0131n s\u00fcrmesine neden oldu. Ge\u00e7en hafta 6.84\u2019e y\u00fckselen dolar\/TL kuru, cuma g\u00fcn\u00fc 6.54\u2019den kapan\u0131\u015f yapt\u0131. ABD-T\u00fcrkiye gerginli\u011fi, Ticaret Sava\u015flar\u0131 ve Suriye\u2019de jeopolitik risklerin artmas\u0131 piyasalarda volarilitenin artmas\u0131na neden oluyor. Haber ak\u0131\u015flar\u0131, kur cephesinde sert fiyatlamalara neden olabiliyor. \u00d6zellikle dolar\/TL kuru, g\u00fcn i\u00e7inde 10-15 lira oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zlemliyoruz. Eyl\u00fcl ay\u0131nda geni\u015f bant aral\u0131\u011f\u0131nda kalmaya devam edebiliriz diye tahmin ediyorum. Yani d\u00fc\u015f\u00fc\u015f yada y\u00fckseli\u015fler i\u00e7in bir bant aral\u0131\u011f\u0131n\u0131n koyulmas\u0131 \u015fimdilik m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Ancak k\u0131sa vadede 5-7 lira, orta vadede 6-8 lira aral\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7erlili\u011fini koruyor. Bu bant aral\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6z ard\u0131 etmeden i\u015fimize odaklanmal\u0131y\u0131z." a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda bulundu.,5 Eyl\u00fcl'de Dolar, al\u0131\u015f 6,69 lira, sat\u0131\u015f 6,69 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken euro, al\u0131\u015f 7,76 lira, sat\u0131\u015f 7,77 liradan sat\u0131l\u0131yor. Sterlin, al\u0131\u015f 8,60 liradan al\u0131n\u0131rken, sat\u0131\u015f 8,62 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. \u0130svi\u00e7re Frang\u0131, al\u0131\u015f 6,87 lira, sat\u0131\u015f 6,88 lira. Rus Rublesi, al\u0131\u015f 0,09, sat\u0131\u015f ise 0.09 lira.\r\n\r\n,Gram alt\u0131n, al\u0131\u015f 254.55 T\u00fcrk Liras\u0131ndan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, gram alt\u0131n sat\u0131\u015f 256.75 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Bir \u00f6nceki hafta 29 A\u011fustos'ta gram alt\u0131n sat\u0131\u015f de\u011feri 242.38 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu. \r\n\r\n,\u00c7eyrek alt\u0131n, al\u0131\u015f 415.73 T\u00fcrk Liras\u0131ndan al\u0131n\u0131yor, \u00e7eyrek alt\u0131n sat\u0131\u015f 424.15 liradan sat\u0131l\u0131yor. Bir \u00f6nceki hafta 29 A\u011fustos'ta \u00e7eyrek alt\u0131n sat\u0131\u015f de\u011feri 400.53 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu.\r\n\r\n,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 fiyat\u0131, al\u0131\u015f 1710.55 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, sat\u0131\u015f de\u011feri 1727.82 liradan Kapal\u0131 \u00c7ar\u015f\u0131\u2019da sat\u0131l\u0131yor. Bir \u00f6nceki hafta 28 A\u011fustos'ta cumhuriyet alt\u0131n\u0131 sat\u0131\u015f de\u011feri 1631.88 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu.,22 ayar bilezik fiyat\u0131, al\u0131\u015f 219.80 lira, sat\u0131\u015f de\u011feri 222.02 T\u00fcrk Liras\u0131ndan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Bir \u00f6nceki hafta 29 A\u011fustos'ta 22 ayar bilezik sat\u0131\u015f de\u011feri 235.08 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu.\r\n\r\n,Tam alt\u0131n fiyat\u0131, al\u0131\u015f 235.08 T\u00fcrk Liras\u0131, sat\u0131\u015f 1696.32 liradan sat\u0131l\u0131yor. Bir \u00f6nceki hafta 29 A\u011fustos'ta tam alt\u0131n sat\u0131\u015f de\u011feri 1602.13 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu.\r\n\r\n,Yar\u0131m alt\u0131n fiyat\u0131, al\u0131\u015f 831.20 T\u00fcrk Liras\u0131, sat\u0131\u015f 848.35 liradan Kapal\u0131 \u00c7ar\u015f\u0131\u2019da sat\u0131l\u0131yor. Bir \u00f6nceki hafta 28 A\u011fustos'ta yar\u0131m alt\u0131n sat\u0131\u015f de\u011feri 801.06 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu.\r\n\r\n,Re\u015fat alt\u0131n fiyat\u0131, al\u0131\u015f 1675.97 T\u00fcrk Liras\u0131ndan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, sat\u0131\u015f Kapal\u0131 \u00c7ar\u015f\u0131\u2019da 1692.90 T\u00fcrk Liras\u0131. Bir \u00f6nceki hafta 28 A\u011fustos'ta Re\u015fat alt\u0131n sat\u0131\u015f de\u011feri 1598.58 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rma Y\u00f6netmeni Ekin Akba\u015f, 4 Eyl\u00fcl 2018'e dair analizleri: Dolar endeksi 95 seviyesi \u00fczerindeki hareketini s\u00fcrd\u00fcrerek g\u00f6rece g\u00fc\u00e7l\u00fc seyrini koruyor. Dolardaki g\u00fc\u00e7l\u00fc seyir ile birlikte alt\u0131n\u0131n yeni haftan\u0131n ilk i\u015flem g\u00fcn\u00fcnde 1200 seviyesi civar\u0131nda dalgaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve g\u00f6rece zay\u0131f bir seyir izledi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. Alt\u0131ndaki genel temel g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc de\u011ferlendirdi\u011fimizde: Artan petrol fiyatlar\u0131, k\u00fcresel siyasi ve jeopolitik risklerin varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumas\u0131 ve ABD\u2019de artan enflasyon ve b\u00fcy\u00fcmeye ra\u011fmen faiz art\u0131r\u0131mlar\u0131nda aceleci davranmak istemeyen FOMC \u00fcyeleri ile birlikte alt\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f hareketinin doyum noktas\u0131na ula\u015fm\u0131\u015f olabilece\u011fi ve mevcut geli\u015fmelerin orta \u2013 uzun vadede y\u00fckseli\u015f potansiyeli olu\u015fturabilece\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcndeyiz. Bu noktada, dolar endeksindeki mevcut g\u00fc\u00e7l\u00fc g\u00f6r\u00fcn\u00fcm nedeniyle alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n k\u0131sa vadede 1200 s