Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

ABD'nin ard\u0131ndan Guatemala da \u0130srail'deki b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fini Kud\u00fcs'e ta\u015f\u0131d\u0131.\r\n,ABD'den sonra Kud\u00fcs'\u00fc \u0130srail'in ba\u015fkenti olarak tan\u0131yan ilk \u00fclke olan Guatemala, \u015fimdi de b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fini ta\u015f\u0131d\u0131. \r\n,A\u00e7\u0131l\u0131\u015fa Guatemala Devlet Ba\u015fkan\u0131 Jimmy Morales ve \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Benjamin Netanyahu kat\u0131ld\u0131.\r\n,Fakirlikle m\u00fccadele eden Orta Amerika \u00fclkesi Guatemala, ABD'nin 'ekonomik b\u00fcy\u00fcme yard\u0131m\u0131' kapsam\u0131nda en \u00e7ok destek alan 11 \u00fclkeden biri.