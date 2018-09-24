Gübre fiyatına yüzde 15 indirim

Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, Tar\u0131m Kredi Kooperatifleri'nin kimyevi g\u00fcbre fiyat\u0131na y\u00fczde 15 indirim yapt\u0131\u011fn\u0131\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, g\u00fcbre fiyatlar\u0131nda indirime gidildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,.Pakdemirli, Tar\u0131m Kredi Kooperatifleri'nin kimyevi g\u00fcbre fiyat\u0131na y\u00fczde 15 indirim yapt\u0131\u011fn\u0131\u0131 belirtti. ,Pakdemirli, bu\u011fday ve arpa prim deste\u011finin y\u00fczde 100 artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.Pakdemirli "Arpa ve bu\u011fdayda 5 kuru\u015f olan prim deste\u011fini, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l 10 kuru\u015f olarak \u00f6deyece\u011fiz" dedi.\r\n\r\n,Bakan m\u00fcjdeyi verdi.