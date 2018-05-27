Güçlü Meclis’e güçlü kadro

B\u00f6ylelikle, Erdo\u011fan hem partinin genel ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131, hem de Meclis grubunun ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fctecek. Mevcut yasada, milletvekili olamayanlar Meclis\u2019te grup ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine getirilemiyor. ,AK Parti, se\u00e7imlerden tek ba\u015f\u0131na Meclis ba\u015fkan\u0131 se\u00e7tirecek \u00e7o\u011funluk ile \u00e7\u0131karsa Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131 aday g\u00f6sterecek. ,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sisteminde, Meclis\u2019in sadece yasama faaliyetlerine odaklanaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken AK Parti y\u00f6neticileri, se\u00e7imlerden sonra g\u00fc\u00e7l\u00fc bir Meclis y\u00f6netiminin olu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 dile getiriyor. ,Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m ile 21 kabine \u00fcyesini milletvekili aday\u0131 olarak g\u00f6steren AK Parti, se\u00e7imlerden sonra Meclis\u2019te ve parti y\u00f6netiminde g\u00fc\u00e7l\u00fc bir kadro kurmay\u0131 hedefliyor. ,AK Parti kaynaklar\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n, \u2018stratejik bir hamle\u2019 ile Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m ve 21 bakan\u0131 milletvekili aday\u0131 yapmas\u0131n\u0131n, yeni d\u00f6nemde siyasetin merkezi haline gelecek Meclis\u2019te g\u00fc\u00e7l\u00fc bir kadro kuraca\u011f\u0131 anlam\u0131na da geldi\u011fini belirtiyor. ,Y\u00fccel KAYAO\u011eLU\r\n\r\n-Kabineden 22 ismi milletvekili aday\u0131 g\u00f6steren AK Parti y\u00f6netimi, se\u00e7imlerden sonra siyasetin ana merkezi h\u00e2line gelecek Meclis\u2019te g\u00fc\u00e7l\u00fc bir kadro kurmay\u0131 ama\u00e7l\u0131yor.\r\n,Partinin tecr\u00fcbeli ve a\u011f\u0131r toplar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcne parti y\u00f6netiminde ve se\u00e7imlerden sonra olu\u015facak yeni Meclis d\u00fczeninde kritik g\u00f6revler verilecek.\r\n,Siyasetin merkezinin parti ve parlamento olaca\u011f\u0131n\u0131 belirten AK Parti kaynaklar\u0131, siyasi kapasitesi y\u00fcksek isimlerin bu nedenle milletvekili aday\u0131 yap\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6nemine vurgu yap\u0131yor.\r\n\r\n,AK Parti kaynaklar\u0131na g\u00f6re se\u00e7imlerden sonra \u00f6ncelikli olarak, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n, AK Parti\u2019nin Meclis grup ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7acak d\u00fczenleme yap\u0131lacak. ,Say\u0131s\u0131n\u0131n yetmemesi durumunda ise Meclis ba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131 MHP ile isti\u015fare ederek belirleyecek. ,Bu durumda, MHP\u2019li bir ismin Meclis ba\u015fkan\u0131 olabilece\u011fi ihtimali ortaya \u00e7\u0131kacak. ,Yeniden kabineye al\u0131nmayacak 21 bakandan baz\u0131lar\u0131n\u0131n komisyon ba\u015fkan\u0131 yap\u0131laca\u011f\u0131 ve grup y\u00f6netiminde g\u00f6revlendirilecekleri belirtilirken, sonbaharda yap\u0131lacak AK Parti kongresi ile birlikte parti y\u00f6netiminde de de\u011fi\u015fikliklere gidilece\u011fi ve baz\u0131 isimlere parti y\u00f6netiminde g\u00f6rev verilece\u011fi ifade ediliyor.