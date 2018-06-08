Güçlü TL hamlesi

T\u00fcrkiye, son aylarda d\u00f6viz kurlar\u0131nda ya\u015fanan ve beraberinde b\u00fct\u00fcn ekonomiyi tehdit eden b\u00fcy\u00fck spek\u00fclasyona kar\u015f\u0131 en etkili tedbirlerini almaya devam ediyor.,Seneye 3,72 TL\u2019den ba\u015flayan, ancak manip\u00fclatif ataklarla 23 May\u0131s\u2019ta 4,92 TL\u2019ye kadar y\u00fckselen dolara, ikinci kur\u015fun s\u0131k\u0131ld\u0131.,Merkez Bankas\u0131, ya\u015fanan temelsiz t\u0131rman\u0131\u015f\u0131 iki hafta \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 300 baz puanl\u0131k faiz art\u0131\u015f\u0131yla durdurmu\u015ftu. Politika faizinin y\u00fczde 16,50\u2019ye \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 ve ard\u0131ndan at\u0131lan \u201csadele\u015fme\u201d ad\u0131m\u0131yla birlikte dolar 4,44\u2019e kadar gerilemi\u015fti.,Hafta ba\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131klanan may\u0131s enflasyonunun y\u00fcksek gelmesi ve d\u00f6viz kurlar\u0131n\u0131n gev\u015fememesi \u00fczerine ikinci ad\u0131m da d\u00fcn at\u0131ld\u0131. Merkez Bankas\u0131, piyasadaki beklentinin aksine, politika faizini 125 baz puan art\u0131rd\u0131 ve y\u00fczde 17,75\u2019e \u00e7\u0131kard\u0131. Gecelik bor\u00e7 verme faizi y\u00fczde 18,75\u2019ten y\u00fczde 19,25\u2019e, gecelik bor\u00e7lanma faizi y\u00fczde 15,50\u2019den y\u00fczde 16,25\u2019e, ge\u00e7 likidite penceresi ise y\u00fczde 19,50\u2019den y\u00fczde 20,75\u2019e y\u00fckseldi. ,B\u00f6ylece piyasalara \u201cg\u00fc\u00e7l\u00fc mesaj\u201d veren Merkez Bankas\u0131, \u201cTL\u2019de istikrar i\u00e7in gereken her ad\u0131m\u0131n at\u0131labilece\u011fini\u201d de g\u00f6stermi\u015f oldu. Karar\u0131n ard\u0131ndan 4,60\u2019a yak\u0131n seyreden dolar, 4,45 s\u0131n\u0131r\u0131na kadar \u00e7ekildi. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde d\u00f6vizdeki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn derinle\u015ferek devam etmesi bekleniyor.,Bankan\u0131n karar metninde \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131: Enflasyondaki y\u00fckseli\u015fte, temelde maliyet y\u00f6nl\u00fc geli\u015fmeler etkili olmaktad\u0131r. Bununla birlikte, fiyat art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n alt kalemler baz\u0131nda genele yay\u0131lan bir nitelik g\u00f6sterdi\u011fi dikkat \u00e7ekmektedir. Talep ko\u015fullar\u0131ndaki \u0131l\u0131ml\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcme ra\u011fmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulundu\u011fu y\u00fcksek seviyeler, fiyatlama davran\u0131\u015flar\u0131 \u00fczerinde risk olu\u015fturmaya devam etmektedir. Bu \u00e7er\u00e7evede Para Politikas\u0131 Kurulu, fiyat istikrar\u0131n\u0131 desteklemek amac\u0131yla parasal s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131rman\u0131n g\u00fc\u00e7lendirilmesine karar vermi\u015ftir. Merkez Bankas\u0131, fiyat istikrar\u0131 temel amac\u0131 do\u011frultusunda elindeki b\u00fct\u00fcn ara\u00e7lar\u0131 kullanmaya devam edecektir. Enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde belirgin bir iyile\u015fme sa\u011flanana kadar, s\u0131k\u0131 duru\u015f kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrd\u00fcr\u00fclecektir. \u0130htiya\u00e7 duyulmas\u0131 h\u00e2linde ilave parasal s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131rma yap\u0131labilecektir.,Ekonomistler, faiz karar\u0131n\u0131n piyasalara yans\u0131malar\u0131n\u0131n olumlu olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. TCMB\u2019nin y\u0131llar sonra verim e\u011frisinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7erek ve tek politika faizi kullanarak, kredibilite kazand\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131. \u0130\u015f Portf\u00f6y Ba\u015fekonomisti Nil\u00fcfer Sezgin \u201cMerkez Bankas\u0131, son d\u00f6nemde T\u00fcrkiye\u2019deki ekonomi politikalar\u0131na ili\u015fkin kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131n giderilmesi anlam\u0131nda \u00fczerine d\u00fc\u015feni fazlas\u0131yla yap\u0131yor. Bunun TL varl\u0131klarla ilgili pozitif yans\u0131mas\u0131 olur\u201d dedi. Halk Yat\u0131r\u0131m Ara\u015ft\u0131rma Direkt\u00f6r\u00fc Banu Tokal\u0131 da \u201cTCMB\u2019nin parasal s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131rmay\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmesinde ana unsur, enflasyon. Bu karar\u0131n gelecek d\u00f6nemde hem kur istikrar\u0131n\u0131n tekrar sa\u011flanmas\u0131 hem de i\u00e7 talep ko\u015fullar\u0131nda yava\u015flama y\u00f6n\u00fcnde etkileri g\u00f6r\u00fclecek\u201d diye konu\u015ftu. QNB Finansinvest Ba\u015fekonomisti Burak Kanl\u0131 ise; faiz art\u0131\u015f\u0131n\u0131n, TL, hisse senedi piyasas\u0131 ve uzun vadeli tahvil faizleri \u00fczerinde olduk\u00e7a olumlu etkide bulunaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.