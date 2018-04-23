Gül 15 gün içinde hayati bir karar verecek

Andy-Ar ara\u015ft\u0131rma \u015firketinin sahibi Faruk Acar, G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 konusunda kendisine sorulan soruya cevap verdi.,Andy-Ar'\u0131n patronu Faruk Acar, Saadet Partisi'nin se\u00e7imlerdeki etkisi ile ilgili bir soruya \u015f\u00f6yle cevap verdi:\r\n\r\n,"Saadet Partisi kamuoyunda \u00e7ok pop\u00fcler bir alan yakalad\u0131. Kendince ciddi bir hava olu\u015fturdu ve g\u00fcndem belirleyen akt\u00f6rlerden biri haline geldi."\r\n\r\n,Kamuoyu ara\u015ft\u0131rma \u015firketleri erken se\u00e7im karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcne ba\u015fvurulan \u00f6nemli yerlerden biri oldu. Habert\u00fcrk'te yer alan habere g\u00f6re; Acar, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn aday olmayaca\u011f\u0131 sorusuna \u015f\u00f6yle cevap verdi:\r\n\r\n\r\n\r\n,"Olaca\u011f\u0131n\u0131 sanm\u0131yorum. Belki biraz daha zaman ge\u00e7seydi, T\u00fcrkiye\u2019de \u015fartlar Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn lehine ger\u00e7ekle\u015fecek \u015fekilde de\u011fi\u015fseydi m\u00fcmk\u00fcn olabilirdi. Ama \u015fu an itibar\u0131yla 15 g\u00fcn i\u00e7erisinde hayati olarak verece\u011fi bir karar var, ki Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn d\u00fc\u015f\u00fcnen, tartan, ad\u0131m atmadan \u00f6nce oyunu kurmaya dikkat eden bir karakter oldu\u011funu hepimiz biliyoruz. O nedenle do\u011frudan h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde hata yapmay\u0131 istemez" dedi.\r\n\r\n,Saadet Partisi'nin erken se\u00e7imdeki etkileri ile ilgili sorulan bir soruya ise Acar \u015fu \u015fekilde cevap verdi:\r\n\r\n\r\n,"Saadet Partisi kamuoyunda \u00e7ok pop\u00fcler bir alan yakalad\u0131. Kendince ciddi bir hava olu\u015fturdu ve g\u00fcndem belirleyen akt\u00f6rlerden biri haline geldi."\r\n