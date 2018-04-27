Gül aday olmayacak iddiası

S\u00fcre\u00e7te gelinen noktaya ili\u015fkin Reuters'\u0131n sorusu \u00fczerine SP'li bir yetkili \u015fu de\u011ferlendirmeyi yapt\u0131:,"G\u00fcl \u0131srarla \u00e7at\u0131 aday olmak istedi\u011fini belirtiyor. Ak\u015fener'in durumu nedeniyle bu m\u00fcmk\u00fcn olmuyor. ,CHP'ye de bunu kabul ettirmek s\u00f6z konusu de\u011fil. O nedenle g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimizden sonu\u00e7 alamad\u0131k. Kendisi Saadet Parti'nin aday\u0131 da olmayacak.",Abdullah G\u00fcl, son g\u00fcnlerde ya\u015fanan tart\u0131\u015fmalara ili\u015fkin yar\u0131n detayl\u0131 a\u00e7\u0131klama yapaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n,Ayn\u0131 yetkili, SP'nin s\u00fcre\u00e7 i\u00e7erisinde Genel Ba\u015fkan Temel Karamollao\u011flu'nun cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011ferlendirece\u011fini de belirtti.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Abdullah G\u00fcl'e yak\u0131n bir kaynak, G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131k ihtimaliyle ilgili \u015fu yorumu yapt\u0131: "G\u00fcl zaten 'aday olurum' dememi\u015fti. Onun aday olmas\u0131 i\u00e7in devreye girenler oldu. O da asgari \u015fartlar\u0131n\u0131 sundu. ,\u00c7at\u0131 adayl\u0131k bunlardan birisiydi. Bu da sa\u011flanamad\u0131. Yar\u0131nki a\u00e7\u0131klamas\u0131yla ilgili bilgi sahibi olmasam da, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na adayl\u0131k ihtimalini d\u00fc\u015f\u00fck g\u00f6r\u00fcyorum.",Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu, Cuma namaz\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n g\u00fcndeme ili\u015fkin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131. Saadet Partisinin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 konusunda a\u00e7\u0131klamada bulunan Karamollao\u011flu, "Bug\u00fcn ak\u015fama do\u011fru belki bir tak\u0131m a\u00e7\u0131klamalar\u0131m\u0131z olabilir. Onun i\u00e7in biraz sabredin. \u015eu anda kendi aram\u0131zda toplant\u0131lar\u0131m\u0131z olacak. Bilahare karar\u0131 a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z" dedi.,G\u00fcl'\u00fcn yar\u0131n yapaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama hakk\u0131nda bilgi sahibi olmad\u0131klar\u0131n\u0131 da vurgulayan SP'li yetkili, "G\u00fcl'\u00fcn \u00e7at\u0131 aday olma iste\u011finin \u00f6n\u00fcnde CHP'nin yan\u0131 s\u0131ra, bizim partimiz i\u00e7erisinde de baz\u0131 engeller vard\u0131. Genel Ba\u015fkan bunlar\u0131n hepsini a\u015ft\u0131. Ancak G\u00fcl istemedi" de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.