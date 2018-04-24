Gül'e sürpriz ziyaret

T\u00fcrkiye, 24 Haziran\u2019da yap\u0131lacak erken se\u00e7ime kitlenmi\u015fken; birbiri ard\u0131na gelen siyasi hamleler g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131k\u0131yor...,Siyaset koridorlar\u0131nda ise Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener\u2019in d\u0131\u015f\u0131nda kimlerin aday olaca\u011f\u0131 tart\u0131\u015fma konusu oluyor. ,Kamuoyu, CHP\u2019nin aday\u0131n\u0131n kim olaca\u011f\u0131n\u0131 konu\u015furken, bir di\u011fer taraftan da Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn aday olup olmayaca\u011f\u0131n\u0131 merak ediyor.\r\n\r\n,\u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc Saadet Partisi lideri Temel Karamollao\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesi \u00f6ncesinde Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn, Davuto\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesi Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ak\u0131llara getirdi.,Odatv\u2019de yer alan habere g\u00f6re; 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn bu gece dikkat \u00e7eken bir misafiri vard\u0131. G\u00fcl, ak\u015fam saatlerinde eski Ba\u015fbakan Ahmet Davuto\u011flu ile bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131. \u0130kilinin g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ise saat 22.50 sular\u0131nda bitti. G\u00f6r\u00fc\u015fme 1 saat 20 dakika s\u00fcrd\u00fc. \r\n\r\n