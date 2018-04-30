Gül iken kül oldu!

\u00dczerinden bir g\u00fcn ge\u00e7ti ama Abdullah G\u00fcl'\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar hen\u00fcz g\u00fcncelli\u011fini koruyor. \u0130zin verirseniz bug\u00fcn hem G\u00fcl'\u00fcn verdi\u011fi ima yollu mesajlara, hem de muhalefet blokunun durumuna yeniden bir g\u00f6z atmak istiyorum...\r\n,\u015eunu kabul edelim ki Erdo\u011fan, Saadet Partisi'nden kopan hareketin i\u00e7inde olmam\u0131\u015f olsayd\u0131, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn alaca\u011f\u0131 oy oran\u0131 ancak y\u00fczde 0.66 seviyelerinde olacakt\u0131. \r\n,"Bana bu imk\u00e2n verilseydi, bir zamanlar bana hakaretler ya\u011fd\u0131ran, '\u00c7ankaya'da imam istemeyiz' diyen, 'Erdo\u011fan'\u0131n k\u00e2tibi' diyen, e\u015fimin ba\u015f\u0131ndaki ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fcn\u00fc playboya benzetenlerle i\u015f birli\u011fi yapacakt\u0131m" diyor. \r\n,E, kendisi de\u011fil miydi meydanlarda, "Ben hesap uzman\u0131y\u0131m" diye ba\u011f\u0131ran. Kendisi de\u011fil miydi "Ben iktidara geldi\u011fimde ayr\u0131m yapmaks\u0131z\u0131n herkesi kucaklayaca\u011f\u0131m" diyen. \r\n,Abdullah G\u00fcl, bir f\u00e2ninin ula\u015fmay\u0131 hayal etti\u011fi t\u00fcm makamlara ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, kibirli bir dudak b\u00fckme hareketiyle anlatt\u0131.\r\n,Abdullah G\u00fcl, geni\u015f bir mutabakat sa\u011flanamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in aday olmaktan vazge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi. \r\nBuras\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli...\r\n,"Bana bu imk\u00e2n verilseydi asker ve polis katili PKK'n\u0131n istedi\u011fini yerine getirecek ve Erdo\u011fan'\u0131n devrilmesinde ba\u015frol oynayacakt\u0131m" diyor. \r\nAma o imk\u00e2n verilmedi i\u015fte...\r\n,Kendisi de\u011fil miydi "\u00c7ok de\u011fil, bana sadece 5 y\u0131l verin, gerisine kar\u0131\u015fmay\u0131n. \u00dclkeyi d\u00fczl\u00fc\u011fe \u00e7\u0131karmazsam hesab\u0131n\u0131 sorun" diyen. O f\u0131rsat eline ge\u00e7mi\u015fken aday olmamas\u0131 ne anlama geliyor olabilir sizce?\r\nS\u00f6yleyeyim...\r\n,Ancak unuttu\u011fu bir \u015fey var.\r\nBu makamlar\u0131 kendinden \u00f6nce Abdullah Bey'e alt\u0131n tepside ikram eden ki\u015fi Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'd\u0131.\r\nNet...\r\n,Yani beyefendi, bu makam\u0131n kendisine bir kez daha alt\u0131n tepside sunulmas\u0131n\u0131 beklemi\u015f. "Bana bu makam alt\u0131n tepside sunulsayd\u0131, Erdo\u011fan'\u0131 da bana bug\u00fcne kadar arka \u00e7\u0131kan dava arkada\u015flar\u0131m\u0131 da bir \u00e7\u0131rp\u0131da sat\u0131verirdim" diyor. \r\n,Yani T\u00fcrk\u00e7esi, "Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131m\u0131z Abdullah G\u00fcl karde\u015fimdir" diyen ba\u015fka bir babayi\u011fit \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in vazge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi.\r\nAK Parti'ye laf \u00e7akmak i\u00e7in \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ekranlar\u0131n \u00f6n\u00fcnde bunlar\u0131 s\u00f6yleyerek kendini tamamen bitirmi\u015f oldu. \r\nMilletin g\u00f6nl\u00fcnde G\u00fcl iken, k\u00fcl oldu gitti. \r\nTarih bundan sonra kendisini, AK Partili g\u00f6r\u00fcn\u00fcrken, arka planda AK Parti'nin kuyusunu kazmaya \u00e7al\u0131\u015fan, karde\u015fim dedi\u011fi insanlar\u0131 makam ve mevki u\u011fruna satmaya \u00e7al\u0131\u015fan biri olarak hat\u0131rlayacak. \r\nGelelim G\u00fcl'\u00fcn a\u00e7\u0131klamas\u0131 sonras\u0131 muhalefet blokunun durumuna...\r\nS\u0131f\u0131r baraj ve \u00e7at\u0131 aday iddias\u0131yla yola \u00e7\u0131kan CHP'nin h\u00e2li peri\u015fan. Bir okurumun s\u00f6yledi\u011fi gibi, 15 milletvekilini \u0130yi Parti'ye vererek bizi "Siyasi Muta Nik\u00e2h\u0131" ile tan\u0131\u015ft\u0131rd\u0131lar. \r\nKemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, liste \u00fczerinden \u0130yi Parti'ye kimin gidece\u011fine tek ba\u015f\u0131na karar vererek asl\u0131nda FET\u00d6 tarz\u0131 bir "Katalog Evlili\u011fi" ger\u00e7ekle\u015ftirdi lakin bu evlilik y\u00fcr\u00fcmedi. \r\nMeral Ak\u015fener'in \u0130P'iyle kuyuya inilmeyece\u011fini \u00e7ok \u00e7abuk \u00f6\u011frendi CHP lideri. \r\n\u015eimdi rotay\u0131 ba\u015fka tarafa \u00e7evirdi. \r\n\u00d6nceki g\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kafas\u0131ndaki yeni Cumhurba\u015fkan\u0131 modelini anlatt\u0131:\r\nMesela, "Ekonomiden \u00e7ok iyi anlayan biri olacak" dedi. "Bizim aday\u0131m\u0131z 80 milyonu kucaklayan biri olacak" dedi. "Bizim aday\u0131m\u0131z kavgac\u0131 olmayacak, yap\u0131c\u0131 ve birle\u015ftirici olacak" dedi.\r\n\u00d6zetle, "Bende bu vas\u0131flar olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in aday olmuyorum. Ben ancak CHP'ye Genel Ba\u015fkan olabilirim" dedi.\r\n,Atat\u00fcrk'\u00fcn koltu\u011funda oturan adam, "Benim bu halkta kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131m yok" diye ba\u011f\u0131r\u0131yor. \r\nOrtaya \u00e7\u0131kan tablo \u00fczerinden muhalefet blokunun durumuna \u015f\u00f6yle bir g\u00f6z at\u0131p, yaz\u0131y\u0131 noktalayal\u0131m.\r\nBiri milletvekilli\u011fini kaybedece\u011fim diye aday olam\u0131yor. \u00d6teki, AK Parti'nin art\u0131k