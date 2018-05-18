Gül ile ilgili gerçek 1 yıl sonra ortaya çıktı

SP\u2019nin g\u00fcndeme getirdi\u011fi G\u00fcl ismi \u00fczerinde CHP ve \u0130yi Parti aras\u0131nda ortak aday konusunda belli bir s\u00fcre m\u00fczakere y\u00fcr\u00fct\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. M\u00fczekerelerin ard\u0131ndan G\u00fcl form\u00fcl\u00fcn\u00fc \u0131srarla savunan Karamollao\u011flu kendisiyle de adayl\u0131k konusunda son g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015fti. Ad\u0131ndan G\u00fcl, kameralar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131karak, \u201cGeni\u015f mutabakat bulunsayd\u0131, gere\u011fini yapacakt\u0131m. Ancak bulunamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in aday de\u011filim\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,G\u00fcl form\u00fcl\u00fcn\u00fc g\u00fcndeme getiren Karamollao\u011flu\u2019nun, bu konudaki haz\u0131rl\u0131klar\u0131 ve tasarlamalar\u0131na ili\u015fkin perde arkas\u0131 bilgiler ilgin\u00e7 boyutlar ta\u015f\u0131yor. Buna g\u00f6re Karamollao\u011flu, G\u00fcl\u2019\u00fcn cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olmas\u0131n\u0131 ilk olarak ge\u00e7en y\u0131lki referandumun hemen sonras\u0131nda ilk kez d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc. ,Partisi SP ile birlikte referandumda hay\u0131r bloku i\u00e7inde yer alan Karamollao\u011flu, y\u00fczde 51.5-y\u00fczde 48.5 \u015feklindeki sonu\u00e7lar\u0131 g\u00f6rd\u00fckten sonra kurmaylar\u0131na ilk kez G\u00fcl\u2019\u00fcn ismini ifade etti. ,SP lideri Karamollao\u011flu\u2019nun, \u201cGeni\u015f mutabakat bulunamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in\u201d aday olmaktan vazge\u00e7en 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn ismini, ne zaman d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,\u201cMutabakat sa\u011flayamad\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131. Ancak tam mutabakat olmasa da, mutabakat sa\u011flayanlar\u0131n aday\u0131 olarak G\u00fcl \u00e7\u0131kmal\u0131yd\u0131. \u0130kinci turda da cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilirdi.\u201d,G\u00fcl\u2019\u00fcn AK Parti\u2019nin kurucusu olarak sorumlulu\u011fu bulundu\u011fu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcnden hareket eden Karamollao\u011flu, bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekti\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc ifade etti. G\u00fcl\u2019\u00fcn, hay\u0131r blokunu olu\u015fturan geni\u015f mutabakat\u0131n aday\u0131 olarak g\u00f6rece\u011fi bir se\u00e7imi kazana\u011f\u0131n\u0131 hesap etti\u011fini anlatt\u0131. O zaman se\u00e7imin Kas\u0131m 2019\u2019da yap\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in \u201cBu sonu\u00e7larla gidilecek bir se\u00e7imde G\u00fcl aday oldu\u011fu takdirde kazanacakt\u0131r. Bu i\u015fi G\u00fcl \u00e7\u00f6zer\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Cumhuriyet'in haberine g\u00f6re; Karamollao\u011flu\u2019nun G\u00fcl form\u00fcl\u00fcn\u00fc ortaya atmas\u0131 \u00fczerine SP kurmaylar\u0131nca, \u201cTemel Bey, iyi yeti\u015fmi\u015f bir m\u00fchendis ve planlamac\u0131d\u0131r. Referandum sonu\u00e7lar\u0131 \u00fczerine G\u00fcl ismini ortaya atmas\u0131 tam bir m\u00fchendislik ve planlama hesab\u0131\u201d diye tan\u0131mland\u0131. Karamollao\u011flu, ard\u0131ndan erken se\u00e7im karar\u0131 alan\u0131na kadar G\u00fcl\u2019le iki kez g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Bu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde \u201cGeni\u015f bir mutabakat bulunmas\u0131 halinde\u201d G\u00fcl\u2019\u00fcn muhalefetin ortak aday\u0131 olaca\u011f\u0131\u201d izlenimini kesin olarak edindi. 24 Haziranda erken se\u00e7im karar\u0131 al\u0131nmas\u0131 \u00fczerine de h\u0131zla harekete ge\u00e7erek, CHP ve \u0130Y\u0130 Parti liderlerine G\u00fcl form\u00fcl\u00fcn\u00fc \u00f6nerdi.\r\n,Karamollao\u011flu, G\u00fcl form\u00fcl\u00fcn\u00fcn neden olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener\u2019in kendi adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok \u00f6nceden ilan etmesi ve \u0131srar etmesi nedeniyle de ger\u00e7ekle\u015ftirilemedi\u011fini s\u00f6yledi. Ancak Karamollao\u011flu, G\u00fcl\u2019le ilgili bir vurgu daha yapmak istedi:\r\n