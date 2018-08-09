Gül'ün tutuklanan doktoru ifade verdi

Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc'nden tutuklanan doktor Sedat Caner, ifadesinde \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 bir iddiada bulundu. ,\u00d6rg\u00fct\u00fcn haberle\u015fme program\u0131 ByLock'u kulland\u0131\u011f\u0131 tespit edilen FET\u00d6'c\u00fc doktor Sedar Caner, tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.\r\n\r\n,H\u00e2kim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131lan Sedar Caner, \u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc'nde kendisiyle i\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapan ki\u015finin Abdullah G\u00fcl'\u00fcn e\u015fi Hayr\u00fcnnisa G\u00fcl oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,S\u00f6zc\u00fc'de yer alan habere g\u00f6re; Caner, ifadesine \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cLiseden arkada\u015f\u0131m olan Hacettepe \u00dcniversitesi'nden Do\u00e7ent Fatih Uyar, G\u00fcl ailesinin \u00f6zel diyetisyeniydi. Uyar bir g\u00fcn bana \u2018K\u00f6\u015fk'te doktora ihtiya\u00e7 var, istersen seni Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n e\u015fi Hayr\u00fcnnisa G\u00fcl ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcrebilirim' dedi. Fatih'in ald\u0131\u011f\u0131 randevu ile Hayr\u00fcnnisa Han\u0131m'la g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm. G\u00f6r\u00fc\u015fme olumlu ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Bir g\u00fcn sonra Abdullah G\u00fcl beni makam\u0131na \u00e7a\u011f\u0131rarak, g\u00f6revi bana tevdi etti.\u201d,FET\u00d6'n\u00fcn Gazi \u00dcniversitesi'ndeki yap\u0131lanmas\u0131na ili\u015fkin y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturmada g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan isimler aras\u0131nda 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fcn eski doktorunun da oldu\u011fu \u00f6\u011frenilmi\u015fti.\r\n\r\n